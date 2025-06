Israel x Irã hoje: ataque a hospital, civis evacuados, controle aéreo

O confronto entre Israel e Irã entrou hoje no seu quarto dia (quinto, pelo horário de Brasília) sem perspectiva de cessar-fogo. O total de mortos desde os primeiros ataques de Israel na madrugada da última sexta-feira (noite de quinta no Brasil) chega a mais de 220 no Irã e supera 20 em Israel.

O que aconteceu

Forças Armadas israelenses voltaram a bombardear o Irã hoje. Israel atingiu uma base militar no oeste de Teerã, fazendo com que o sistema de defesa aérea fosse ativado, informou a agência de notícias iraniana Fars.

Israel afirmou hoje que obteve "controle aéreo completo sobre Teerã". Declaração veio após o exército israelense anunciar que destruiu um terço das baterias antiaéreas fixas iranianas. O Irã, porém, conta ainda com lançadores de mísseis antiaéreos móveis.

Irã acusa Israel de atacar hospital. Ataque israelense mirou o Hospital Farabi, na cidade de Quermanxá, na região oeste do país. A unidade de saúde fica perto de uma área residencial.

O chefe e o subchefe do serviço de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos. Ontem, os ataques de Israel mataram o chefe de Inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi. Hassan Mohaqeq, vice de Kazemi, e o general Mohsen Baqeri também morreram no bombardeio. Já o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, foi morto na sexta-feira (13).

Imagens divulgadas pela imprensa iraniana mostram impacto do ataque à instituição. É possível ver algumas janelas destruídas, o forro do teto de algumas alas caído no chão e construções em escombros do lado de fora da unidade de saúde.

Ontem, Benjamin Netanyahu alegou ter atacado o Irã para prevenir um "holocausto nuclear". Apesar disso, o único país que tem bombas nucleares no Oriente Médio é Israel, que também rejeita o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual o Irã é signatário.

Netanyahu afirmou também que as forças de defesa de Israel atacam "alvos do regime" e não civis, acusando o Irã de fazer isso. "Essa é a diferença entre nós e o regime terrorista do Irã, que visa assassinar mulheres e crianças", escreveu em publicação no X.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 220, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

15.jun.2025 - Prédio fica totalmente destruído após ataque de míssil do Irã em Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters

O exército israelense anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã no fim de semana. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir áreas do país, como em Haifa.