"Cheiro de queimado": Boeing da Air France que fazia trajeto Paris-São Paulo realiza pouso de emergência em Bordeaux

Um Boeing 777-300ER da companhia aérea Air France, que fazia a rota entre Paris e São Paulo na manhã desta segunda-feira (16), precisou fazer um pouso de emergência em Bordeaux, no oeste da França. Um cheiro de queimado foi sentido na cabine da aeronave que transportava mais de 250 passageiros.

O avião decolou do aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris, às 10h23 (5h23 pelo horário de Brasília), com a previsão de realizar um trajeto de 12 horas, segundo o site Flightradar. No entanto, cerca de duas horas depois a aeronave teve de realizar um pouso de emergência no aeroporto de Bordeaux-Mérignac.

O Boeing contava com 252 passageiros a bordo, além de três pilotos e 13 membros da tripulação. O pouso foi realizado com sucesso e todos desembarcaram ilesos da aeronave.

Contatada pelas mídias francesas, a Air France indicou que a mudança de trajeto se deu devido a um odor suspeito, de "queimado", vindo da cabine e percebido pelos passageiros. Neste momento, o aparelho voava a cerca de nove mil metros de altitude sobre o oceano Atlântico e à 900 km/h. Uma mensagem de "Mayday" chegou a ser emitida e o Boeing sobrevoou a baixa altitude o estuário de Arcachon, algo incomum para esse tipo de aeronave.

Princípio de precaução

Em comunicado, a Air France indicou que o comandante de bordo tomou a decisão de realizar um pouso de emergência "aplicando o princípio de precaução". O código de emergência 7700 foi acionado no transponder, sinalizando o alerta.

Os passageiros serão levados de volta na noite desta segunda-feira para o aeroporto de Paris Charles de Gaulle, ou terão hospedagem organizada antes de um novo embarque para São Paulo, programado para a manhã de 17 de junho, reiterou a companhia.

"Os clientes foram atendidos pelas equipes comerciais da Air France na escala, que lhes ofereceram assistência e soluções de remanejamento o mais rápido possível", salientou o informe. "Lamentamos os transtornos causados por esta situação e reafirmamos que a segurança dos clientes e dos voos é uma prioridade absoluta", conclui o comunicado da Air France transmitido às mídias francesas.

Segundo pouso de emergência hoje

Esse foi o segundo pouso de emergência de um Boeing registrado nesta segunda-feira. Mais cedo, um 787-8 Dreamliner da companhia aérea Air India com destino a Nova Délhi e proveniente de Hong Kong teve que retornar ao seu ponto de partida, por medida de segurança, depois da detecção de um problema técnico.

Há quatro dias, um Boeing do mesmo modelo que se dirigia à Londres, no Reino Unido, caiu em Ahmedabad, deixando ao menos 279 mortos. Essa é considerada a pior tragédia aérea desde 2014.