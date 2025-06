Chanceler da Alemanha espera que cúpula do G7 caminhe em direção a solução para tarifas

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse nesta segunda-feira que espera que haja passos em direção a uma solução para a disputa tarifária com os Estados Unidos na cúpula do G7 desta semana no Canadá, mesmo que uma solução em si não possa ser alcançada.

Falando a repórteres, ele também disse que os países europeus do G7 estão preparando um comunicado que diz que o Irã não deve possuir armas nucleares e que Israel tem o direito de se defender.

"E então temos que ver se há oportunidades para discutir a política alfandegária nos bastidores dessa reunião", disse Merz.

"Não haverá uma solução nessa cúpula, mas talvez possamos dar pequenos passos em direção a uma solução", acrescentou.

(Por Andreas Rinke, Miranda Murray e Matthias Williams)