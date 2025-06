Carney e Trump concordam em trabalhar por acordo comercial EUA-Canadá nos próximos 30 dias

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em trabalhar para buscar o fechamento de um acordo comercial entre os dois países em até 30 anos. O acerto ficou combinado em reunião bilateral às margens da cúpula do G7, na cidade canadense de Kananaskis, de acordo com comunicado divulgado por Carney há pouco.

Na nota, o premiê diz ter ficado feliz em receber Trump no evento. "Nós nos concentramos nos desafios globais, bem como nas pressões comerciais imediatas, incluindo prioridades para construir um novo relacionamento econômico e de segurança entre o Canadá e os EUA", disse Carney.