Caixa afirma que Pix voltou ao normal e que pendências em operações serão resolvidas

A Caixa Econômica Federal afirma que o Pix do banco teve a operação normalizada nesta segunda-feira, 16, e que operações que tenham ficado pendentes serão resolvidas.

"A Caixa informa que, neste domingo (15), houve instabilidade em alguns aplicativos do banco. Os serviços foram restabelecidos e estão operando normalmente. Eventuais pendências de transações serão regularizadas", diz a instituição pública.

No começo da tarde, usuários de redes sociais reclamaram de problemas no funcionamento do Pix do banco. De acordo com os relatos, os valores transferidos vinham sendo debitados das contas de origem, mas não chegavam às contas de destino, ou não eram devolvidos no caso de operações que deram errado.