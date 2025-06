Por R$ 360, cadeira gamer promete mais conforto para jogos ou home office

Quem passa longas em frente ao computador durante o dia, no home office ou jogando, precisa se atentar à ergonomia para não ter problemas com a má postura. Se é o seu caso, o Guia de Compras UOL encontrou a cadeira Gamer Otello, que promete atender a esses requisitos. Ela está com 50% de desconto hoje no Magalu, saindo por R$ 360,91 (no Pix).

De acordo com o fabricante, o modelo possui ajuste de altura e almofada na lombar para ajudar a manter uma boa postura. Confira as características desse produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre a cadeira?

É ergonômica;

Possui regulagem de altura e almofada para suporte de lombar;

Disponível na cor preto e vermelho;

Giratória, vem com cinco rodas;

Suporta até 120 quilos;

Tem revestimento Scratch resistente, assento acolchoado com espuma, braços em nylon com almofada de PU na parte superior.

O que diz quem comprou

No Magalu, a cadeira gamer tem mais de duas mil avaliações e nota média de 4,6 (de um total de cinco). Os consumidores elogiaram a facilidade na montagem e o custo-benefício do produto.

Show de bola, gostei. Bem confortável e fácil de montar. Luciano

É um bom produto. O custo benefício condiz, a altura achei baixa, porém não interfere muito. Atendeu bem as expectativas. Edilane

Linda cadeira, confortável e de fácil montagem. Rogério

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, alguns consumidores ficaram insatisfeitos com a qualidade do estofado, o tamanho e a ergonomia da cadeira.

Em menos de uma semana, o assento está manchando de preto, e ela nem é utilizada com muita frequência. A postura é ruim também. Não gostei. Laissa

Gostei, mas achava que ela seria maior. Como sou pequena não tem tanto problema. Talvez quem tenha mais de 70 kg não se sinta tão confortável sentado nela . Maciely

