Bulla: Prefeitos vão precisar justificar viagem a Israel para eleitores

Os políticos brasileiros que estavam em Israel devem explicações aos seus eleitores por conta desta viagem, avaliou a colunista Beatriz Bulla no UOL News hoje.

A comitiva com autoridades brasileiras, incluindo prefeitos, secretários e parlamentares, foi transferida de Israel para a Jordânia hoje. O grupo havia viajado para participar de um evento sobre segurança, mas foi surpreendido pelo fechamento do espaço aéreo israelense após a escalada no conflito entre o país e o Irã.

Tem me chamado muito a atenção a reação de eleitores nas redes sociais de questionar por que os prefeitos de suas cidades estavam lá. Muitas vezes o munícipe não consegue entender por que o prefeito não está aqui cuidando do buraco na rua e dos problemas de segurança da cidade.

Isso está gerando uma reação que vejo como salutar: a cobrança sobre o que esses políticos foram fazer lá. Voltem e passem essa explicação para nós, cidadãos e eleitores. Beatriz Bulla, colunista do UOL

O caso da comitiva de políticos brasileiros ganhou destaque, mas os cidadãos comuns também enfrentam dramas semelhantes em meio ao conflito e não conseguem a mesma mobilização para se transferirem para lugares seguros, ressaltou Bulla.

Não é uma exclusividade do Brasil estar com uma delegação por lá. Há outros países que também ficaram nessa situação. Enquanto uma guerra estiver acontecendo, esse tipo de cenário pode ocorrer.

Estamos acompanhando a situação das autoridades, mas há também a sociedade civil, que muitas vezes está por lá e não falamos tanto. A intensificação do conflito muda a dinâmica de todas as pessoas que estão em uma zona de perigo e as que estão em uma área mais segura.

As autoridades são apenas um pedaço de um problema que vemos e noticiamos. Israel está em guerra desde quando foi atacado pelo Hamas. É uma situação muito triste e afeta não só uma comitiva que está lá fazendo uma visita. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: