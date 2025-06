Bulla: Com frase ambígua de Trump, Irã x Israel toma cenário do G7

O conflito entre Irã e Israel tomou o centro das atenções na reunião do G7 potencializada pela postura ambígua de Donald Trump, analisou a colunista Beatriz Bulla na edição de hoje do UOL News.

Ontem, o presidente dos EUA afirmou "ser possível" que o país se envolva no conflito entre Israel e Irã. Trump ainda disse "estar aberto" a trabalhar ao lado do presidente russo Vladimir Putin para resolver a questão.

Em sua maioria, os americanos não querem que os EUA continuem participando de guerras. Isso encontra apoio tanto entre democratas como republicanos. Essencialmente, o discurso de Trump é de que os democratas colocaram o país em guerras e gaste com isso, quando deveria se voltar para seus próprios interesses e não o de outros países.

Esse é o contexto que ele tem dentro de casa. Por isso, é tão difícil imaginarmos uma intervenção dos EUA diretamente. Ao ir para o G7, Trump tem uma fala ambígua ao dizer que pode haver um acordo, mas eles terão que lutar. Ele não se coloca e nem indica de qual maneira ele se posicionará durante essa cúpula. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Bulla ressaltou que a falta de um posicionamento claro de Trump sobre o conflito entre Irã e Israel coloca um nível extra de tensão na reunião da cúpula do G7.

É um encontro bastante importante e interessante. Trump ficou fora das cúpulas internacionais durante muitos anos e está voltando agora. Foi no G7, no Canadá, que tivemos uma foto clássica de Trump sentado, com os braços cruzados, olhando para os outros líderes em pé. Foi quando os EUA rasgaram e deixaram de lado a perspectiva de uma declaração conjunta.

Dali para frente, vimos isso acontecer várias vezes por parte da Casa Branca no governo Trump. Há toda uma tensão para a volta dele para esse cenário multilateral. A perspectiva era discutir algo para além do tarifaço e da questão econômica e falar de Ucrânia e Rússia.

O conflito entre Israel e Irã toma o cenário exigindo algum tipo de posicionamento mais claro dos países e tende a ser um ponto de divergência entre europeus e a Casa Branca. Vejamos o que virá pela frente. Às vezes, Trump nos surpreende. Beatriz Bulla, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: