Brasileiro em Israel diz que ataque do Irã é 'mais forte' que do Hamas

Um brasileiro que tenta sair de Israel, em meio a troca de ataques com o Irã, afirmou que as ofensivas iranianas têm sido ''bem mais fortes'' do que as do Hamas — que também presenciou nos últimos anos.

O que aconteceu

Thomas Brett Savoia disse que ''dessa vez é completamente diferente''. Em entrevista à GloboNews na manhã de hoje, ele relatou que estava em viagem com os pais em Tel Aviv quando foi surpreendido pelo conflito entre o Irã e Israel, na sexta-feira.

O brasileiro fala que o Irã tem mostrado uma ''força extremamente alta'', com uso de mísseis balísticos. ''Vi um míssel caindo da janela do hotel e vi aquela explosão laranja, me assustou bastante. As tensões são altas'', falou.

Dessa vez é diferente, estive aqui nos ataques pelo Hamas nos últimos anos, quando eu morava aqui. A gente sente a explosão dentro da gente, me sentindo muito inseguro. Thomas Brett Savoia

Irã tem a 16ª maior força militar do mundo, enquanto Israel aparece na 15º colocação. O levantamento é do Global Fire Power, portal internacional que ranqueia forças militares anualmente. A lista de 2025 considera mais de 60 fatores e abrange 145 países.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento no conflito. A maioria delas, 224, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alega que tem atacado ''alvos do regime'' e não civis, acusando o Irã de fazer isso.

O Hamas, por sua vez, matou ao menos 1200 israelenses e sequestrou outros 250. No dia 7 de outubro de 2023, o grupo extremista invadiu o sul do Estado judeu por terra, céu e mar, usando mísseis, foguetes, drones, barcos e paragliders. Horas depois, Israel declarou uma guerra, que perdura até hoje com duas tentativas frustadas de cessar-fogo.

Poderio militar Israel x Irã

Israel possui menos artilharias tradicionais de guerra, mas orçamento de Defesa muito superior. Com apenas 67 navios, 170 mil militares na ativa e 1370 tanques, o estado israelense possui um orçamento de Defesa estimado em mais de US$ 24 bilhões (R$ 135 bilhões) pelo War Power. Já os recursos disponíveis do Irã para investimento militar gira em torno dos US$ 10 bilhões (R$ 55 bilhões), ainda de acordo com o portal.

Irã enfraqueceu em 2024 e Israel se fortaleceu, segundo porta-voz de centro de estudos britânico. Na avaliação de James Hackett, chefe do núcleo de análises militares do IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos), o ano passado "terminou com a influência regional do Irã enfraquecida e o domínio militar de Israel evidente". Em artigo divulgado no site do instituto, ele ressalta, no entanto, que o governo israelense precisou de "amplo apoio externo" dos Estados Unidos — maior força militar do mundo — "para frustrar ataques estrangeiros", incluindo os iranianos.

Brasileiro tenta deixar Israel

Nacional e a família planejavam sair do país no domingo. Eles seguiriam viagem para Europa, mas tiveram os voos cancelados em meio à escalada de tensão. Grande parte do espaço aéreo do Oriente Médio foi fechado desde sexta-feira.

Os brasileiros precisaram mudar de acomodação por falta de abrigo antibombas. ''A gente estava em um airbnb, mas como não tinha um bunker dentro, achamos melhor ir para um hotel, que tem dois bunkers por andar. Nos sentimos mais seguros.''

Thomas disse não saber como sair de Israel. ''Estamos presos em Israel, não sabemos como vamos sair, se tem alguma alternativa. A gente não sabe o que tem que fazer, estamos tentando falar com o consulado do brasil, aqui em Israel e também no brasil'', falou.

Parte do grupo de políticos brasileiros que estava retido no país estão na Jordânia para retornar ao Brasil. O UOL apurou com fontes do Itamaraty que, de lá, o grupo seguirá, via terrestre, até Riad, capital da Arábia Saudita, de onde retornará para o Brasil em voo particular.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty para questionar sobre a saída de cidadãos comuns do país. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.