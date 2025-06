Bolsas da Ásia fecham em alta, após dados chineses mostrarem resiliência a tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, após uma série de dados chineses mostrarem resiliência da segunda maior economia do mundo, mesmo após a imposição de tarifas pelo governo Trump.

Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,80% em Seul, a 2.946,66 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,26% em Tóquio, a 38.311,33 pontos, e o Hang Seng registrou ganho de 0,70% em Hong Kong, a 24.060,99 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,35%, a 3.388,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,59%, a 2.012,93 pontos.

Na contramão, o Taiex caiu 0,10% em Taiwan, a 22.049,90 pontos.

A indústria e o varejo chineses tiveram bom desempenho em maio, apesar dos aumentos de tarifas anunciados pelos EUA nos últimos meses. No mês passado, a produção industrial teve expansão anual de 5,8%, quase em linha com o avanço de 5,9% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e acima do consenso da FactSet, de +5,3%. Já as vendas no varejo subiram 6,4% no período, superando de longe tanto as projeções do WSJ (+4,9%) quanto da FactSet (+4,3%).

Tensões no Oriente Médio, no entanto, tendem a inspirar cautela. A troca de ataques entre Israel e Irã, que derrubou os mercados asiáticos na sexta-feira (13), continua em andamento.

Decisões de juros também estão no radar esta semana, mas a expectativa é que o Banco do Japão (BoJ), Banco do Povo da China (PBoC), Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e Banco da Inglaterra (BoE) deixem suas taxas básicas inalteradas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, com alta marginal de 0,01% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.548,40 pontos.

