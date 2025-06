Boeing da Air France que fazia voo Paris-São Paulo realiza pouso de emergência

Um voo que saiu da França com destino a São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16, precisou retornar para o país de origem da viagem depois de apresentar um "odor incomum" na cabine, de acordo com a companhia aérea Air France.

Imagens registradas pelo site Flight Radar mostram que o Boeing, modelo 777-328 (ER), saiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, por volta das 10h47 (horário local) e já sobrevoava o mar quando precisou alterar a rota, dar meia volta e fazer um pouso de emergência no aeroporto de Bordeaux, às 12h24.

A companhia aérea informou que todos os passageiros foram atendidos pela equipe em solo do aeroporto, e que eles serão levados de volta a Paris, onde serão acomodados até embarcarem de novo para São Paulo. A nova viagem está programada para a manhã desta terça-feira, 17.

"A Air France confirma que a tripulação do voo AF460, de 16 de junho de 2025, partindo de Paris-Charles de Gaulle (CDG) com destino a São Paulo (GRU), decidiu, em aplicação do princípio da precaução, alternar para Bordeaux (BOD) devido a um odor incomum percebido na cabine. A aeronave pousou normalmente em Bordeaux às 12h24 (horário local)", informou a empresa, por meio de nota.