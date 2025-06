Benfica arranca empate contra Boca Juniors (2-2) na estreia na Copa de Clubes

Boca Juniors e Benfica empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (16), no Hard Rock Stadium, em Miami, na estreia no Grupo C da Copa do Mundo de Clubes, em uma partida em que a equipe argentina desperdiçou uma vantagem de dois gols.

O time 'xeneize' pareciam ter feito o mais difícil, com gols de Miguel Merentiel (21') e Rodrigo Battaglia (27'), mas o Benfica reagiu com um pênalti convertido por Ángel Di María (45'+3) e uma cabeçada de Nicolás Otamendi (84').

