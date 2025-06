BCE não deveria sinalizar nem pausa nem corte nos juros, diz Nagel

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está agora dentro da meta e não deve ficar abaixo do objetivo de forma sustentada, mas o BCE deveria manter todas as suas opções em aberto para futuros movimentos em meio a uma incerteza excepcional, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta segunda-feira.

O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros oito vezes desde junho passado, mas sinalizou uma pausa no afrouxamento monetário para julho e os mercados agora veem apenas mais um corte, possivelmente no final do ano, levando a taxa de depósito para 1,75%.

Mas Nagel disse que o ambiente pode mudar tão rapidamente que não seria sensato comprometer-se agora com uma pausa ou um corte e que o BCE deveria permanecer flexível.

"Em vez disso, devemos manter nossos olhos e ouvidos abertos para os riscos à estabilidade de preços", disse ele em uma conferência em Frankfurt. "Isso também é verdade à luz dos atuais acontecimentos no Oriente Médio."

Nagel disse esperar que o crescimento econômico alemão fique estagnado no segundo trimestre e previu que a guerra comercial global poderia custar à Alemanha 0,75 ponto percentual de crescimento no médio prazo.

(Reportagem de Balazs Koranyi)