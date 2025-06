BCE aprendeu a lição sobre os males do dinheiro fácil, diz de Guindos

Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu aprendeu sua lição sobre a impressão agressiva de dinheiro e prestará mais atenção aos efeitos colaterais do dinheiro fácil no futuro, disse à Reuters o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos.

Tendo vencido a inflação alta, o BCE está revendo sua estratégia de longo prazo, bem como seu conjunto de ferramentas, incluindo as compras maciças de títulos e as taxas de juros negativas que implantou na última década, quando o aumento dos preços estava muito lento.

Sua onda de impressão de dinheiro de 5 trilhões de euros (US$ 5,8 trilhões), conhecida na linguagem do mercado como afrouxamento quantitativo (QE), foi criticada por criar bolhas nos mercados imobiliários e financeiros e por encaminhar o BCE para grandes perdas quando as taxas de juros subissem.

De Guindos disse que "todos os instrumentos" usados no passado permanecerão na caixa de ferramentas do BCE, mas que ele e seus pares estão mais conscientes de suas desvantagens.

"Aprendemos muito mais sobre os efeitos colaterais e vamos prestar mais atenção às considerações sobre a estabilidade financeira", disse ele em uma entrevista à Reuters. "O QE, por exemplo, era um instrumento novo."

Ele disse que outro ponto de aprendizado foi que "às vezes é muito mais fácil começar a usar o instrumento do que retirá-lo".

Os custos de empréstimos para a Itália dispararam em meados de 2022, quando o BCE interrompeu suas compras de títulos e se preparou para aumentar as taxas de juros, forçando o banco central a criar uma nova rede de segurança para os países endividados.

O membro do BCE e presidente do banco central croata, Boris Vujcic, também disse em uma entrevista recente que "a barra para o QE será mais alta" no futuro.

O BCE deve apresentar as conclusões de sua análise estratégica, a primeira desde 2021, em breve.

Algumas autoridades do BCE esperam que o novo comunicado sobre a estratégia contenha autocrítica, mas fontes disseram à Reuters que é improvável que isso aconteça.

Uma análise da equipe apresentada no mês passado concluiu que o QE e outras ferramentas de estímulo, como os juros negativos, foram, em geral, benéficas.

De Guindos também disse que o novo comunicado de estratégia refletirá principalmente a mudança da situação econômica de um mundo de inflação e taxas de juros baixas para um mundo em que os preços aumentam mais rapidamente e o comércio é interrompido.

"Eu não esperaria grandes surpresas", disse ele sobre a declaração que está sendo elaborada. "Ela será muito mais focada em como a estrutura dos bancos centrais e do BCE mudou nos últimos cinco anos."

(Reportagem de Francesco Canepa)