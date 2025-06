Chega à Jordânia parte dos políticos brasileiros que estavam em Israel

Doze brasileiros do grupo que estava retido em Israel já estão na Jordânia, um país vizinho, onde devem ser resgatados pela FAB (Força Aérea Brasileira). As informações são do presidente da CMN (Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

O que aconteceu

Eles se deslocaram de Israel para a Jordânia de ônibus e chegaram na manhã desta segunda-feira (16). A informação, segundo a CNM, foi repassada à entidade pelo seu tesoureiro, Nélio Aguiar, que integra a comitiva. Segundo a Comissão de Relações Exteriores do Senado, os brasileiros serão recebidos na Jordánia por integrantes da Embaixada brasileira em Amã e por autoridades locais.

Horários e rota da viagem foram mantidos em sigilo antes para a segurança da comitiva, disse o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ele é presidente do grupo parlamentar Brasil-Israel. As identidades dos integrantes do grupo também não foram reveladas.

Dos 18 integrantes da comitiva municipal, 12 optaram por retornar por conta própria em voo particular. De acordo com a comissão do Senado, a operação foi organizada pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), e será realizada de forma independente.

Outras seis pessoas permanecem em Israel. Elas se somam ao grupo do Consórcio Brasil Central, que reúne 22 autoridades estaduais, incluindo o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil) O Itamaraty trabalha com autoridades israelenses para viabilizar a retirada desse grupo nos próximos dias. Entre as alternativas analisadas pelo governo brasileiro para o retorno de quem continua no país, está o uso de voos comerciais, com apoio logístico e financeiro do governo de Israel.

Ao menos 42 políticos e assessores estavam no país quando ataques ao Irã se intensificaram. O grupo inclui o governador de Rondônia e os prefeitos de Belo Horizonte e João Pessoa, Álvaro Damião (União Brasil) e Cícero Lucena, respectivamente.

Intenção do grupo parlamentar é fazer uma operação de resgate de todas as autoridades e turistas brasileiros em Israel. O senador Viana disse que já solicitou à administração de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, a relação dessas pessoas para organizar a retirada, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores.

Próximas saídas podem acontecer via Jordânia ou Egito. O destino das caravanas vai depender do andamento da guerra —na última sexta (13), Israel lançou uma ofensiva contra Teerã, que retaliou e disse que "abrirá as portas do inferno". Até ontem, 14 pessoas haviam morrido em Israel, e 224 no Irã.

Governo de Israel está colaborando muito, disse senador. "As decisões dependem de como ficará a guerra. Se os ataques diminuírem, teremos mais tempo para trabalhar, mas se houver uma escalada, naturalmente, pode dificultar. O governo israelense está colaborando e muito para que os brasileiros possam se deslocar o mais rapidamente possível e retornar ao nosso país", falou.

FAB disse que está de prontidão para resgatar autoridades, mas que depende de autorização do Ministério de Relações Exteriores. Nesta manhã, o Itamaraty disse ao UOL não ter atualizações sobre o assunto até o momento.