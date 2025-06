Ataques com mísseis iranianos testam resiliência israelense

Por Alexander Cornwell e Crispian Balmer

TEL AVIV/JERUSALÉM (Reuters) - Quatro dias após o início da guerra com o Irã, os israelenses estão abalados e ansiosos, mas permanecem resilientes, ainda apoiando a decisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de enfrentar um inimigo de longa data.

Netanyahu ordenou um ataque surpresa contra o Irã nas primeiras horas de sexta-feira, no horário local, prometendo acabar com as ambições nucleares de Teerã, que, segundo ele, representam uma ameaça existencial ao seu país.

Em resposta, o Irã disparou ataques noturnos de mísseis balísticos que trouxeram destruição em seu rastro -- e também despertaram resistência entre alguns daqueles que sofreram.

"Confiamos em Deus e em Bibi Netanyahu", disse Suki Yoram, em frente ao seu prédio parcialmente destruído no bairro de Petah Tikva, a leste de Tel Aviv, que foi atingido por um míssil durante a noite, matando quatro pessoas.

"Estamos com vocês até o fim, não parem, continuem... Não há outra escolha", disse ele à Reuters.

Dezenas de prédios e outros edifícios no centro e no norte de Israel foram destruídos por uma onda de mísseis desde sexta-feira, deixando 24 mortos e centenas de feridos.

A gravidade e a profundidade dos danos superaram tudo o que os militantes do Hamas, na Faixa de Gaza, ou os combatentes do Hezbollah, no Líbano, conseguiram infligir a Israel em décadas de confronto.

"É muito triste. E não queremos perder ninguém. Mas o que se pode fazer", disse Adi Shindler, de 71 anos, residente de Jerusalém.

Netanyahu, o primeiro-ministro mais antigo de Israel, tem repetidamente alertado que o Irã está buscando construir armas nucleares e pretende usá-las contra Israel -- um pequeno país que abriga quase metade dos judeus do mundo.

O Irã tem dito que seu programa nuclear é puramente para fins civis, mas os israelenses, cuja sociedade foi moldada pela memória do Holocausto nazista, pensam o contrário.

"Não temos escolha. É melhor assim do que ter mísseis vindo em nossa direção, mísseis nucleares. E então estaremos todos mortos", disse Shindler.

Os ataques aéreos de Israel destruíram a liderança nuclear e militar do Irã. O número de mortos no Irã chegou a pelo menos 224, sendo 90% das vítimas civis, segundo uma autoridade iraniana. Milhares de moradores de Teerã estão fugindo de suas casas e estocando suprimentos essenciais por medo de que a investida de Israel se intensifique nos próximos dias.

(Reportagem de Rami Amichay em Petah Tikva, Alex Cornwell em Tel Aviv, Crispian Balmer, Emily Rose e Dedi Hayun em Jerusalém)