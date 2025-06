Correria, explosões e estilhaços: bomba israelense atinge ao vivo TV no Irã

Um ataque israelense atingiu um prédio da TV estatal iraniana hoje em Teerã.

O que aconteceu

Imagens mostram a âncora da emissora deixando o estúdio em meio a estilhaços e explosões. Ela reportava ataques de Israel ao Irã quando foi surpreendida com o bombardeio.

Por fora, o prédio da IRIB (Radiodifusão da República Islâmica do Irã) estava em chamas e envolto em uma intensa fumaça. Um repórter fez o relato dos acontecimentos.

TV fica perto do bairro Vali-e Asr, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Até o momento, no entanto, não há informações oficiais sobre vítimas.

Países avisaram sobre bombardeios a capitais

Tanto Israel quanto o Irã alertaram mais cedo para ataques ao rival. As Forças Armadas israelenses emitiram hoje um alerta orientando a evacuação de um distrito de Teerã. Pouco depois, um aviso semelhante foi feito pela Guarda Revolucionária Iraniana, em relação a Tel Aviv.

No comunicado, Israel afirmou que infraestruturas militares que ficam na região de Farsi, na zona sul da capital, serão bombardeadas. "Nas próximas horas, o exército israelense tomará medidas nesta área para atacar a infraestrutura militar do regime iraniano, assim como fez nos últimos dias em Teerã", escreveu em post no X feito perto das 17h locais (10h30 em Brasília).

As forças israelenses também voltaram a acusar o Irã de mirar alvos não militares. "Civis israelenses não recebem avisos de evacuação antes de correrem para abrigos. Não somos iguais", disseram em outra publicação na rede social.

Pouco depois, um alerta de bombardeio foi emitido pela Guarda Revolucionária do Irã. Eles orientaram moradores de Tel Aviv a deixarem a cidade "o mais rápido possível", segundo a mídia estatal iraniana.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que eles agora controlam "os céus de Teerã". Na ocasião, o premiê também afirmou que seu rival quer "assassinar mulheres e crianças".

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Tel Aviv bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país.

O Irã revidou, atacando o adversário com mísseis disparados à Tel Aviv. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel, e alguns mísseis conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.