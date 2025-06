Aprovação de crédito para projetos envolvendo IA alcança R$ 1 bilhão, afirma BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 16, já ter aprovado R$ 1 bilhão em crédito para projetos que envolvem Inteligência Artificial (IA). A maior parte dos recursos foi aprovada no âmbito da linha BNDES Mais Inovação.

"Entre 2024 e junho deste ano, foram aprovadas operações para diferentes elos da cadeia, como hardware, integradores e desenvolvedores de aplicações e infraestrutura", comunicou o banco de fomento, em nota.

Mais da metade dos recursos autorizados, uma fatia de R$ 561 milhões, foi destinada a operações para integradores e desenvolvedores. O grupo inclui empresas que conectam tecnologias de IA aos clientes finais, como fintechs e healthtechs, explicou o BNDES. Outros R$ 258 milhões foram aprovados para a área de hardware, como produtores de chips especializados, hardware embarcado e supercomputadores. Mais R$ 180 milhões foram destinados a projetos de infraestrutura, como cloud computing e data centers.

"A Inteligência Artificial permite ganhos de produtividade em setores de alto valor agregado, além de gerar empregos de qualidade. Temos vantagens competitivas, como energia renovável em abundância, que permitem o país avançar em alguns setores da IA. O BNDES tem sido um parceiro importante nessa volta por cima também do setor industrial. Em 2024, as aprovações de crédito para inovação, um dos eixos da Nova Indústria Brasil do governo Lula, atingiram o volume recorde de R$ 13,6 bilhões", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.