AgRural: umidade segura colheita da 2ª safra de milho, que vai a 5% no Centro-Sul

São Paulo, 16 - A colheita da safrinha, segunda safra, de milho 2025 teve mais uma semana de avanço mais lento que o esperado por causa da umidade elevada. Levantamento da AgRural mostra que 5,2% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil estava colhida até quinta-feira passada, 12, em comparação com 1,9% uma semana antes e 21% um ano atrás. Dois anos atrás, a colheita da safrinha 2023 estava em 4,7%.No oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e áreas de Mato Grosso, parte dos produtores não conseguiu avançar com as máquinas na semana passada em virtude da alta umidade dos grãos. "Isso se deve às pancadas de chuva que vêm sendo registradas e às temperaturas noturnas mais baixas, que garantem a formação de orvalho", explicou a AgRural.A expectativa é de que as chuvas diminuam em Mato Grosso, onde a colheita poderá ganhar mais velocidade. No oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, porém, as precipitações devem continuar ocorrendo e dificultando maiores avanços, estimou a AgRural