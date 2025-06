Advogados de Bolsonaro pedem ao STF que delação de Mauro Cid seja anulada

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid.

Além disso, solicitaram a reabertura do prazo de requerimento de diligências, para que sejam incluídos no processo dados sobre perfis no Instagram que teriam sido utilizados por Cid para fazer comentários com aliados de Bolsonaro sobre sua delação.

No pedido, os advogados de Bolsonaro defenderam que "o teor das diversas mensagens expõe não só a falta de voluntariedade, mas especialmente a ausência de credibilidade da delação".

Na semana passada, durante depoimento no STF, Bolsonaro admitiu que conversou com aliados de alto escalão das Forças Armadas sobre eventuais alternativas constitucionais para tentar reverter sua derrota na eleição de 2022, mas assegurou que nunca houve intenção de praticar um golpe de Estado.

Bolsonaro tornou-se réu no STF no final de março, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, após perder a eleição de 2022 para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Também na semana passada, ao Supremo, o delator Mauro Cid confirmou os termos de sua colaboração premiada.