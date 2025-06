Ações fecham em alta, com preços do petróleo recuando devido às esperanças de trégua

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, com os preços do petróleo recuando depois que os ataques entre Israel e Irã não afetaram a produção e as exportações de petróleo bruto, aliviando as preocupações de investidores sobre a possibilidade de que preços mais altos da energia estimulem a inflação.

Os preços do petróleo caíram mais de 1%, na esperança de que uma trégua esteja no horizonte entre Israel e Irã, após dias de ataques com mísseis, já que o Irã pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, para forçar um cessar-fogo na guerra aérea de quatro dias, enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que seu país está no "caminho da vitória".

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,94%, para 6.033,26 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,52%, para 19.701,56 pontos. O Dow Jones subiu 0,76%, para 42.519,14 pontos.