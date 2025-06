Ações da Kering sobem com expectativas de troca do CEO

PARIS (Reuters) - A Kering, proprietária da Gucci, está pronta para contratar o presidente-executivo da Renault, Luca de Meo, em uma tentativa de reverter a situação do endividado conglomerado de luxo, disseram cinco fontes à Reuters, fazendo com que as ações da Kering disparassem e as da Renault atingissem mínimos de vários meses.

A Renault anunciou na noite de domingo que o CEO deixaria a montadora francesa em meados de julho para assumir novos desafios fora do setor automotivo. De Meo confirmou a saída sem dizer para onde está indo.

Mas a esperada mudança para a Kering, confirmada à Reuters por cinco fontes próximas ao assunto, fez com que as ações do grupo de luxo subissem quase 10%, a caminho do maior ganho percentual em um dia desde março de 2020.

A Renault, por sua vez, caiu cerca de 7%, a maior queda desde julho passado, com a saída da pessoa que comandou a recuperação da montadora e reformulou sua aliança estratégica de duas décadas com a Nissan.

O italiano está pronto para substituir o presidente-executivo da Kering, François-Henri Pinault, cuja família controla o conglomerado e que permaneceria como presidente, disseram as fontes à Reuters, confirmando uma reportagem do jornal Le Figaro.

"Luca de Meo está indo para a Kering", disse uma das fontes. Isso poderia ser confirmado já nesta segunda-feira à noite, após o fechamento do mercado, disse outra fonte.

A Kering não quis comentar.

"A contratação de alguém de fora do setor de luxo pode ser vista como arriscada, mas seu perfil parece adequado para liderar a Kering", disseram os analistas da Kepler Cheuvreux.

