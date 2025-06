Abiarroz: Brasil exportou em maio 82% mais volume; receita cresceu 20% em um ano

São Paulo, 16 - O Brasil exportou em maio 92,2 mil toneladas de arroz beneficiado (base casca), 82% acima de maio de 2024. A receita cresceu 20%, para US$ 25,7 milhões, informou a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Os principais destinos, em termos de volume, foram Gâmbia, Serra Leoa e Senegal, disse a entidade em nota.A importação no mês que passou somou 128,6 mil toneladas de arroz (base casca), com desembolso de US$ 35,8 milhões. "Houve queda de 10% nas importações se comparado ao mesmo mês de 2024. Quase a totalidade, 126,5 mil toneladas, corresponde a arroz beneficiado", disse a Abiarroz.