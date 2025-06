Trump vetou plano israelense para matar líder supremo do Irã, dizem autoridades dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou nos últimos dias um plano israelense para matar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters neste domingo.

"Os iranianos já mataram algum norte-americano? Não. Até que o façam, nem sequer estamos falando em ir atrás da liderança política", disse uma das fontes, uma autoridade sênior do governo dos EUA.

Falando sob condição de anonimato, eles disseram que autoridades de alto escalão dos EUA têm mantido comunicações constantes com autoridades israelenses desde que Israel lançou um ataque ao Irã buscando interromper seu programa nuclear.

Segundo eles, os israelenses relataram ter tido a oportunidade de matar o principal líder iraniano, mas Trump rejeitou o plano.

As autoridades não disseram se foi o próprio Trump quem transmitiu a mensagem, mas ele tem se comunicado com frequência com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Questionado sobre a reportagem da Reuters, Netanyahu, em entrevista neste domingo ao programa "Special Report With Bret Baier", do canal Fox News, disse: "Há tantos relatos falsos de conversas que nunca aconteceram, e eu não vou entrar nisso."

"Mas eu posso dizer que, eu acho que faremos o que precisamos fazer. E acho que os Estados Unidos sabem o que é bom para os Estados Unidos", disse Netanyahu.

