Trump diz que 'é possível' os EUA se envolverem na guerra Irã-Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que "é possível" que o país se envolva no conflito entre Israel e Irã.

O que aconteceu

"É possível que nós podemos nos envolver, mas não estamos envolvidos neste momento", disse Trump a jornalistas do canal ABC. A conversa ocorreu na manhã de hoje e foi divulgada pela jornalista Rachel Scott em suas redes sociais.

Trump disse que estaria "aberto" a trabalhar com o presidente russo, Vladimir Putin, pela resolução do conflito. "Ele está pronto. Ele me ligou para falar disso, tivemos uma longa conversa. Conversamos sobre isso nesta manhã. É algo que acredito que será resolvido", afirmou o republicano aos jornalistas.

Para Trump, o conflito pode, inclusive, acelerar o acordo entre os dois países, rivais regionais. "Algo desse tipo precisava acontecer. Eles [Israel e Irã] querem conversar e eles vão conversar", disse o norte-americano, aliado do premiê israelense Benjamin Netanyahu.

O norte-americano disse ainda que não há um prazo para que o Irã encerre seu programa nuclear. O desenvolvimento de armas nucleares pelo país persa foi o principal motivo alegado por Israel para iniciar os ataques, na madrugada da última sexta. "Eles querem fazer um acordo, estão conversando", disse Trump.

Apoio a Netanyahu divide base de Trump

O aval norte-americano à guerra vem dividindo a base de Trump nos Estados Unidos. O presidente é acusado por apoiadores históricos de descumprir uma importante promessa de campanha.

Até conservadores nos EUA criticam o apoio incondicional do presidente a Netanyahu. Eles argumentam que a aliança contraria o "América Primeiro", promessa eleitoral do republicano de não "arrastar" o país para guerras internacionais. Quando tomou posse, o bilionário prometeu deixar um legado de "pacificador e unificador".

Seis meses depois de assumir, Trump endossa um conflito que pode desestabilizar o Oriente Médio. Na sexta, o norte-americano atribuiu a responsabilidade pelos ataques ao Irã, dizendo que o país deveria ter fechado um acordo para acabar com seu suposto programa nuclear. A Casa Branca disse, no entanto, que o ataque israelense não contou com ajuda americana.

Número de mortos se aproxima de 100

Em três dias, número de mortos do conflito se aproxima de cem. A guerra começou na última sexta-feira (13), quando Israel atacou o país persa.

No Irã, os mortos somam 80 e os feridos 320, diz o site da Aljazeera. O revide israelense foi um ataque à sede do Ministério da Defesa iraniano em Teerã na manhã de hoje, de acordo com a agência de notícias semioficial Tasnim. O depósito de petróleo de Shahran, a noroeste de Teerã, também foi atingido.

Os ataques de hoje deixaram 11 mortos em Israel. Agora, são 14 o total de vítimas e 390 feridos, segundo os sites de notícias The Times of Israel e The Jerusalem Post. Um dos ataques atingiu edifícios residenciais no litoral e no norte de Israel. Outro bombardeio danificou estações de abastecimento para caças israelenses.