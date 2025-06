Trump e Netanyahu parecem fazer jogo de cena aos iranianos, diz professora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, parecem fazer um jogo de cena aos iranianos, para que eles aceitem acordo dos americanos, disse Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, ao UOL News de hoje.

No caso agora de Israel, parece quase como um jogo de cena entre o Trump e o Netanyahu, como uma estratégia de mostrar para os iranianos que a única opção é sentar na mesa, após agora principalmente dos ataques, a única opção é sentar à mesa de negociação com os Estados Unidos e aceitar o acordo.

Mesma estratégia que o Trump também usou com o Zelensky no auge do embate entre ele e o Zelensky, dizendo que a única opção para a Ucrânia seria sentar numa mesa de negociação e chegar a um acordo promovido pelos americanos. Então pode ser que também estejamos vendo a mesma situação nesse caso agora entre Israel e Irã.

Denilde Holzhacker

O presidente Donald Trump afirmou que "é possível" que o país se envolva no conflito entre Israel e Irã. O mandatário americano também disse que estaria "aberto" a trabalhar com o presidente russo, Vladimir Putin, pela resolução do conflito com a Ucrânia.

Denilde Holzhacker destacou que Donald Trump tentou vender a imagem de que era um negociador pacificador para achar uma solução para todas as guerras do mundo.

Ele [Trump] trouxe na campanha esse elemento de que ele era um pacificador. Na verdade, ele se posicionou como um negociador, que ele seria capaz de acabar com todas as guerras, uma delas a da Ucrânia e Rússia, que em um mês estaria tudo resolvido e em contraposição ao próprio Biden, que ele via como incapaz de chegar a uma resolução de conflito.

Mas ele tem uma visão que os teóricos da política externa americana têm colocado como 'jacksoniana'. Ele não é um total isolacionista que fala que os americanos têm que sair de todos os conflitos, mas aqueles que têm, de fato, interesse, que impactam o interesse americano, Ele teria, assim, uma posição de atuar e ser capaz de até implementar um conflito armado.

Denilde Holzhacker

