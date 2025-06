Terremoto de magnitude 6,1 atinge cidade portuária de Callao no Peru

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado neste domingo (15) na cidade portuária de Callao, no Peru, sem que até o momento fossem relatadas vítimas ou danos estruturais, embora tenham ocorrido deslizamentos de terra em vários distritos na vizinha Lima.

O evento começou às 11h35 locais (13h35 no horário de Brasília) a cerca de 30 km a sudoeste de Callao, segundo o Centro Sismológico Nacional.

Um vídeo exibido no canal Latina mostrou vários deslizamentos de terra em diversos municípios de Lima, vizinhos de Callao.

"Em Lima e Callao tivemos o maior tremor de agitação do solo. Até o momento não temos relatos de danos em estruturas ou que tenham afetado pessoas", afirmou Hernando Tavera, presidente do Instituto Geofísico do Peru, ao canal N.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e leste da Ásia. Nessas regiões registra-se a maior atividade sísmica do mundo.

Por ano, apenas no Peru, ocorrem pelo menos uma centena de terremotos perceptíveis para a população.

O último terremoto de grande magnitude foi em novembro de 2021 na região amazônica, e atingiu uma magnitude de 7,5. Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas e mais de 70 residências foram destruídas.

Em 1970, o Peru sofreu um dos terremotos mais mortíferos dos últimos 100 anos, no qual morreram 67 mil pessoas na região de Áncash, no centro-norte do país.

axl-cm/ad/lm/aa

© Agence France-Presse