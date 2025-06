Tarcísio posta vídeo com gesto a evangélicos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo neste domingo, 15, em sua conta oficial no X com acenos ao eleitorado evangélico, que tem se mostrado crítico do governo Lula nas sondagens mais recentes dos institutos de pesquisa.

O vídeo apresenta trechos de uma pregação de Tarcísio, que é católico. "É por meio da obediência que conseguimos experimentar o poder de Deus. Um domingo abençoado a todos!", escreveu Tarcísio no X.

A mensagem de Tarcísio no corte publicado nas redes sociais foca nas noções de obediência e dependência como forma de alcançar a "promessa", termo comumente nas igrejas evangélicas.

O trecho destacado pela equipe de comunicação do governador mostra um momento da pregação em que Tarcísio cita a "aliança" de Deus com Moisés para que ele libertasse o povo judeu do jugo do faraó do Egito.

Tarcísio publicou o vídeo em uma semana de novo baque para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais. Para além do resultado negativo no eleitorado geral, a gestão petista teve que se deparar com uma rejeição de 61% no eleitorado evangélico, ou seja três em cada quatro pessoas adeptas dessa religião avaliam negativamente o presidente, conforme apurado pelo instituto Datafolha.

Em comparação, a rejeição dos evangélicos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Tarcísio deve herdar a maioria dos votos caso venha a ser candidato a presidente, é de 25%, portanto um em cada quatro religiosos.

O cenário é melhor para Lula entre os católicos, que ainda são maioria religiosa no País. O atual presidente é rejeitado por 41% dos católicos, ante a 47% de rejeição de Bolsonaro. No computo geral, Lula é rejeitado por 46% da população e Bolsonaro por 43%, enquanto Tarcísio é rejeitado por 15% dos brasileiros.

Ainda assim, Lula venceria Tarcísio em um eventual segundo turno em 2026 com 43% das intenções de voto contra 42% do adversário.