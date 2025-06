Dono de marca de café, surfista Italo Ferreira abre sua 1ª cafeteria em SP

Prevendo ficar apenas mais quatro anos no surfe profissional, o surfista Italo Ferreira, 31, já começou a ampliar seus horizontes, empreendendo em outros negócios. Depois de uma marca própria de café lançada em 2024, ele abriu no final de maio sua primeira cafeteria em São Paulo.

Já consegui tudo no surfe. Agora, é dobrar o que eu já conquistei. No meu projeto de cabeça, eu tenho mais quatro anos [no surfe profissional]. Aí eu acho que posso seguir outro caminho, se eu conseguir passar pelos meus objetivos.

Italo Ferreira, surfista brasileiro

Campeão mundial e olímpico. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Italo Ferreira se tornou o primeiro surfista campeão olímpico. Em 2019, ele conquistou o título de campeão mundial da WSL (World Surf League).

Negócios com café

Marca própria. Em agosto do ano passado, Italo Ferreira lançou o Stoke-Ed Coffee, sua própria marca de café especial. O café é produzido na região da Chapada Diamantina, na Bahia, pela Latitude 13, empresa que faz a produção e torrefação do produto.

Embalagem é preta e dourada. A cor preta faz referência à sua primeira prancha de surfe, e o dourado, à sua medalha olímpica.

Eu sempre amei café, desde o início ali com a minha família. A marca está há pouco tempo no mercado, mas vem ganhando espaço. Claro que a minha prioridade continua sendo o surfe. Mas depois do surfe, onde provavelmente vou diminuir o ritmo daqui a alguns anos, eu vou poder ter algo para me entregar. Esse é um projeto que já venho colocando energia.

Italo Ferreira

Cafeteria na região da Paulista. A Stoke-Ed Coffee foi inaugurada no final de maio, na região da avenida Paulista, em São Paulo. O investimento foi de cerca de R$ 800 mil.

Sócio é experiente no setor de hotelaria e gastronomia. Na cafeteria, ele é sócio do empresário Ricardo Meinberg, 55, dono do bar The View e do restaurante La Fortuna (ambos ficam no hotel Transamerica Prime International Plaza). "A gente conseguiu fazer esse projeto em São Paulo, um lugar em que tudo acontece, onde estão as grandes marcas e um público gigantesco", diz o surfista.

Negócio une o lifestyle esportivo com gastronomia saudável. Italo Ferreira diz que a cafeteria foi pensada para atender um público urbano, que busca qualidade de vida e tem uma rotina ativa. "Conseguimos trazer um pouco da minha vida, do que a galera vive diariamente no esporte e também fora dele. É aquele bom café da manhã antes de iniciar o dia, com comidas mais naturais e saudáveis, para todo mundo que quer ter uma base alimentar forte para se manter. É como eu faço dentro do meu mundo, com bons alimentos, para que eu possa ter energia para o resto do dia."

Seu café está à venda na sua cafeteria. O cardápio inclui uma variedade de cafés feitos com os grãos da marca própria de Italo Ferreira, além de criações que misturam café com outros ingredientes. Um pacote com 250 gramas do café Stoke-Ed Coffee custa R$ 52 (moído ou em grãos). No e-commerce do Latitude 13, custa R$ 47,22.

Faturamento mensal. A cafeteria tem uma projeção de faturamento entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por mês.

Empreender é como se fosse o surfe. Com o trabalho, as coisas vão acontecendo, e você vai vendo o resultado. E o café foi isso.

Italo Ferreira

Expansão da marca

100 unidades em 4 anos. Meinberg disse que a meta é chegar a cem unidades da cafeteria até 2029. O modelo de expansão será via franquias. "Eu quero abrir mais uma unidade própria em algum aeroporto daqui a um ano, para consolidar mais a marca, e depois abrir franquias", afirma.

Mercado está saturado? Italo Ferreira não vê assim. Ele diz que o segmento de cafés especiais está realmente crescendo. "Mas eu vejo grandes empresas fazendo cafeterias para trazer o público para dentro da marca dela, com outro conceito. Eu vi em alguns lugares a Louis Vuitton fazendo cafeterias. O que eu trouxe é esse conceito de lifestyle", diz. A Louis Vuitton tem a cafeteria "Le Café Louis Vuitton" em Paris e Nova York.

Prancha de surfe e projeto social

Italo Ferreira tem marca de pranchas de surfe. A Lid foi lançada em outubro de 2024. O modelo de prancha foi criado em parceria com a empresa Silver Surf Boards, mesmo fabricante das pranchas profissionais do atleta, em Santos (SP). "É uma prancha para iniciantes", declara Italo Ferreira.

Inspiração na infância. O surfista diz que teve a ideia desse modelo de prancha ao lembrar da sua infância, quando brincava de surfar na praia com uma tampa de isopor, enquanto o seu pai pescava. Em inglês, "lid" significa tampa. As pranchas podem ser customizadas. Custam a partir de R$ 1.890 na loja online oficial.

Projeto social. O surfista mantém o Instituto Italo Ferreira, que atende crianças e adolescentes que vivem em estado de vulnerabilidade social em Baía Formosa (RN), sua terra natal e foi inaugurado em 2022. "O Instituto está andando sozinho. Foi um projeto que a gente tirou do papel, executou, fez acontecer, e hoje tem grandes marcas envolvidas. É algo que me dá muito orgulho", declara.

Outros projetos à vista. Italo Ferreira diz que ainda pretende abrir um centro de treinamento de alta performance para atletas e que está envolvido com projetos de piscinas de ondas. "Tenho grandes projetos para as piscinas de onda. Já tenho a tecnologia na Califórnia com alguns caras da Surf Loch [empresa com sede na Califórnia que desenvolve tecnologia de produção de ondas]", diz ele.

Eu falo que eu vou parar de competir em performance, mas eu posso ir para onda grande ou fazer alguma outra coisa dentro do surfe. Nunca vou parar de surfar porque algo que é uma paixão para mim.

Italo Ferreira

Ele teve restaurante na Indonésia. Italo Ferreira foi sócio do restaurante Oyá, em Bali, na Indonésia, mas o negócio não deu certo. "Eu estava muito longe, e a pessoa de lá estava super carregada com a demanda. Decidimos dar um passo para trás e fechar. Foi uma experiência para a gente aprender", declara.

O restaurante foi aberto no final de 2022. Foi idealizado em conjunto com a amiga e então sócia do Italo Ferreira, Deborah Trevisani, responsável pela gestão do restaurante. Deborah seguiu novos projetos em Bali. Por conta da distância e da dedicação do surfista, eles decidiram vender o negócio. As atividades estão suspensas justamente por conta do processo de venda.

Testar modelo, antes de ter franquia

Nome do surfista famoso ajuda a alavancar a marca. Para Davi Jerônimo, consultor de negócios do Sebrae-SP, associar o nome de Italo Ferreira a uma marca de café e cafeteria agrega valor à marca. "O nome dele ajuda muito, principalmente uma marca que está apostando em um público jovem e diferente", declara.

Cafeteria vende conceito e experiência. O consultor diz que uma cafeteria gourmet não vende só cafés especiais; vende um conceito. "Não é um mercado de massa. É focado em um público pequeno, mas que valoriza a experiência de tomar um bom café. É um público que tem renda para isso", diz.

Há público para isso. "O segmento de cafeteria gourmet é um mercado personalizado. Esse mercado tem uma demanda pequena para um produto nobre. Se houver dez cafeterias gourmets, haverá sempre um público seleto para elas. É um mercado personalizado que cresce, mesmo que devagar", declara.

A localização é ponto crucial. "Conhecendo o seu público, é fundamental a marca estar em um local frequentado por este público. Por isso, ao abrir para franquias, vale ficar atento à localização da instalação de uma loja da marca", diz.

Qualidade do produto é fundamental. Para o consultor, o café de uma cafeteria gourmet precisa ser de alta qualidade. "Ter um produto de boa qualidade é a alma do negócio. Quanto mais conceito você agregar ao produto, mais você se distancia da sua concorrência", afirma.

Gestão e padronização do negócio. No entanto, diz ele, não adianta ter um produto de ótima qualidade, se o processo dentro da cafeteria não funcionar. "É preciso estar atento à gestão do negócio e a padronização dos serviços", diz.

Expansão via franquias. Sobre a expansão do negócio, o consultor diz que, para abrir franquia, é preciso estudar bem o mercado e testar o negócio por mais tempo. "O ideal é abrir de 2 a 4 unidades próprias, em localidades diferentes, para testar o conceito, para, só depois, ir escalando para outras regiões e estados", afirma.

