Sem brilhar, México vence República Dominicana (3-2) na abertura da Copa Ouro

O México teve que suar muito para derrotar a República Dominicana por 3 a 2 no sábado (15), na partida de abertura da Copa Ouro de 2025, disputada no Estádio SoFi, em Inglewood, na Califórnia, diante de 54.309 torcedores.

Edson Álvarez, aos 44 minutos, Raúl Jiménez, aos 47, e César Montes, aos 53, marcaram os gols da seleção mexicana. Peter González, aos 51, e Edison Azcona, aos 67, fizeram os gols dos dominicanos.

"Dou muito crédito à equipe adversária. É uma equipe bem trabalhada, com uma defesa muito fechada, que nos deu trabalho no primeiro tempo, e nos exigiu um pouco nos contra-ataques", disse Javier Aguirre, técnico do México.

"Nosso goleiro não teve muito trabalho, mas eles foram precisos nos dois gols", acrescentou Aguirre.

Sobre a estreia da República Dominicana na Copa Ouro contra o atual campeão, o técnico argentino Marcelo Neveleff disse: "Confiamos no nosso estilo de jogo, no conhecimento dos nossos jogadores e no nosso estudo da seleção mexicana e de como poderíamos atacá-los... Queríamos jogar de igual para igual".

Com esse resultado, o México assumiu a liderança do Grupo A com 3 pontos, enquanto a República Dominicana está sem pontuar.

Na quarta-feira, os dominicanos vão enfrentar a Costa Rica enquanto os mexicanos vão jogar contra o Suriname.

Escalações:

México: Luis Malagón - Jorge Sánchez, Israel Reyes (Carlos Rodríguez 46), César Montes (Jesús Orozco 83'), Jesús Gallardo (cartão amarelo aos 90'+6) - Érik Lira, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda (Alexis Vega 46') - Santiago Giménez (Julián Quiñones 73') (cartão amarelo 90'+5), Raúl Jiménez (César Huerta 83'). Técnico: Javier Aguirre.

República Dominicana: Xavier Valdez - Joao Urbáez (Juan Pineda 90'), Jimmy Kaparos, Pablo Mañón, Edgar Pujol, Noah Dollenmayer (Luiyi de Lucas 61') - Jean López (cartão amarelo 77'), Heinz Mörschel (cartão amarelo 65') (Ronaldo Vásquez 79'), Peter González, Edarlyn Reyes (Edison Azcona 61') - Dorny Romero (Erick Paniagua 79'). Técnico: Marcelo Neveleff.

