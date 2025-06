Saúde, defesa e habitação são os grandes vitoriosos em revisão de gastos no Reino Unido

O governo trabalhista britânico tentou retomar o protagonismo político na quarta-feira, 11, quando a ministra das Finanças, Rachel Reeves, definiu seus planos de gastos para os próximos anos, que incluíam grandes aumentos de financiamento para saúde, defesa e habitação.

Reeves, que tem sido culpada por muitos pelo declínio da popularidade do Partido Trabalhista desde o retorno ao poder após 14 anos, delineou as prioridades de gastos e investimentos do governo, que ela espera que sinalizem aos eleitores que a "mudança" prometida na eleição está sendo concretizada.

"Estamos renovando a Grã-Bretanha", disse a parlamentares. Em sua primeira revisão de gastos, Reeves anunciou um aumento de 190 bilhões de libras (US$ 260 bilhões) para o funcionamento corrente dos serviços públicos britânicos, muitos dos quais prejudicados por políticas de austeridade implementadas pelo governo conservador anterior.

O Partido Trabalhista obteve uma vitória esmagadora no ano passado com seu slogan de "mudança".

Reeves e o primeiro-ministro Keir Starmer esperam que as mudanças acalmem a raiva.

Entre os muitos anúncios, Reeves deu um grande impulso financeiro ao estimado Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, que tem lutado particularmente para se recuperar da pandemia do coronavírus.

Outro grande vencedor foi a defesa. Como Starmer havia estabelecido anteriormente, os gastos previstos para o setor devem representar 2,6% do Produto Interno Bruto até 2027 - ainda muito abaixo dos níveis almejados pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O Ministério do Interior parece ter sido o grande perdedor, embora pareça que a redução orçamentária planejada esteja amplamente baseada no sucesso do governo em reduzir o número de migrantes e em acabar com a prática de hospedar aqueles que chegam em hotéis até 2029.

Reeves anunciou ainda 113 bilhões de libras em investimentos, incluindo uma série de projetos de transporte e energia fora de Londres, muitos dos quais serão financiados por empréstimos.

O maior plano de investimento individual foi a destinação de 39 bilhões de libras para habitação social na próxima década, já que o governo pretende atingir sua meta de construir 1,5 milhão de novas casas até a próxima eleição em meados de 2029.

Reeves insistiu que todos os seus planos atenderão às regras fiscais que ela mesma impôs, especificamente a de não tomar empréstimos para financiar gastos correntes e reduzir a dívida do país como porcentagem da economia até o final desta legislatura. Fonte: Associated Press*

