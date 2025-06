Israel atinge refinarias do Irã, e preço de combustível pode ser abalado

Durante o sábado, Israel atacou duas estruturas críticas de petróleo e gás do Irã. Neste domingo, imagens mostram instalações ainda em chamas devido aos danos. Dada a importância do país na região no segmento de energia fóssil, o preço global de combustíveis pode ser abalado no mundo todo.

O que aconteceu

Depósito de combustível e refinaria de petróleo, ambos em Teerã, foram atingidos. O Ministério do Petróleo do Irã admitiu que alvos foram atingidos por Israel para a mídia estatal do país. As informações são da rede Al Jazeera.

A instalação de armazenamento de petróleo Shahran é responsável por abastecer a capital com combustível para veículos, avião e diesel. Ela tem capacidade de 260 milhões de litros, distribuídos em 11 tanques, e é o maior depósito de combustível de Teerã, capital do país.

A refinaria de Teerã atingida por Israel produz cerca de 225 mil barris de petróleo por dia. Independente do dano causado, problemas no complexo petroquímico podem afetar a logística de combustíveis para alguns países da região.

Fumaça é vista após ataques realizados por Israel a uma refinaria de petróleo no sul de Teerã, no Irã Imagem: Atta Kenare/AFP

Além de refinarias de petróleo, Israel atingiu com um drone o campo de gás natural South Pars. Como consequência, a produção de gás foi interrompida. A instalação é compartilhada com o Qatar, que faz fronteira com o Irã.

Impacto econômico

O Irã tem a terceira maior reserva de petróleo, e a segunda reserva de gás natural do mundo. Informações são da EIA (Administração de Informação de Energia), do governo dos EUA, mencionando dados de 2023. O país fornece petróleo e gás para países da região.

País atacado considera fechar o acesso ao Estreito de Ormuz, que controla o acesso de petroleiros ao Golfo Pérsico. Cerca de 60% das reservas mundiais de petróleo ficam em países da região do golfo.

Dificultar o acesso ao local pode influenciar o preço de gás e combustíveis no mundo todo. Na última sexta, as preocupações de interrupção de exportação de petróleo elevaram o preço do barril em 7%

*Com informações da Al Jazeera e DW