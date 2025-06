PSG estreia no novo Mundial de Clubes, que tem baixa procura de ingressos

Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain entra em campo neste domingo (15) na California para encarar o Atlético de Madrid pela primeira rodada do grupo B do campeonato mundial de clubes. Pelo mesmo grupo, o Botafogo mede forças contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

O PSG inicia a caminhada para o sonhado inédito título mundial de clubes encarando o Atlético de Madrid. Os dois times se enfrentaram no Parc des Princes em novembro do ano passado em partida válida pela primeira fase da Liga dos Campeões e o clube espanhol saiu de campo com uma vitória de virada por dois a um.

Desta vez, o jogo será no Rose Bowl, em Pasadena, na California. O estádio traz ótimas recordações para a torcida brasileira. Foi ali que o Brasil venceu a Itália nos pênaltis na Copa de 1994 e conquistou o tetracampeonato.

Desfalque no PSG

Por causa de uma lesão muscular na coxa, o atacante Ousmane Dembélé será desfalque no PSG nesta primeira fase. Com isso, Gonçalo Ramos deve formar o ataque com Doué e Kvaratskhelia diante do time espanhol.

O desgaste físico devido à maratona de jogos na temporada é uma preocupação da comissão técnica de Luis Enrique, que estuda alterações na formação. Todos os jogadores campeões da Champions viajaram para a competição, incluindo o capitão e zagueiro brasileiro, Marquinhos.

Pouco interesse dos torcedores

Esta é a primeira edição de um Mundial de Clubes da Fifa com este formato. A competição, que começou no sábado com o empate sem gols entre o Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al-Ahly, do Egito, reúne 32 clubes, que estão divididos em oito grupos de quatro times.

A final será no dia 13 de julho, em Nova Jersey.

A baixa procura de ingressos para este torneio fez a Fifa diminuir o preço dos ingressos de várias partidas. No jogo de abertura, houve uma promoção para estudantes de uma universidade de Miami: cinco ingressos a 20 dólares.

(Com colaboração de Tiago Leme)