Protestos contra Trump em Los Angeles terminam em caos

Durante horas, milhares de pessoas protestaram pacificamente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Los Angeles, no sábado, com música e balões, mas a polícia interveio repentinamente e o caos se instalou.

A manifestação, parte de um dia nacional de protestos apelidado de "Sem Reis", foi de longe a maior em mais de uma semana de marchas desencadeadas pelas operações anti-imigração do governo Trump na segunda maior cidade dos EUA.

Como as manifestações anteriores, a de sábado foi em grande parte pacífica. Começando pela manhã, a marcha terminou e os manifestantes se reuniram em uma tarde ensolarada em uma atmosfera que mais parecia um festival de rua.

No entanto, a polícia repentinamente começou a dispersar as pessoas da área, causando confusão e indignação entre os manifestantes, que foram pegos de surpresa e sem saber para onde ir.

A polícia repeliu a multidão enquanto policiais disparavam gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral horas antes do toque de recolher noturno da cidade, que começou às 20h (00h no horário de Brasília).

Uma porta-voz da polícia informou posteriormente à emissora de televisão local KTLA que um "pequeno grupo de manifestantes" começou a atirar pedras, garrafas e fogos de artifício contra os policiais, o que levou à decisão de ordenar a dispersão da multidão.

Se as pessoas se recusarem a sair, "as prenderemos", disse ela. "Temos sido pacientes o dia todo", acrescentou.

Esses confrontos ocorreram após mais de uma semana de protestos em Los Angeles contra as operações de imigração que abalaram a cidade.

Os protestos foram em sua maioria pacíficos e limitados a uma pequena área no centro da cidade.

Mas, em alguns momentos, tornaram-se violentos, o que Trump aproveitou para enviar 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais, uma mobilização militar extremamente incomum em solo americano e contrária às autoridades locais, que afirmaram que a situação está sob controle.

Não parece que os soldados tenham intervindo imediatamente nos confrontos de sábado, nos quais a polícia de Los Angeles e o departamento do xerife assumiram a liderança.

- "Não ao falso rei Trump" -

O dia começou com danças indígenas na Prefeitura, enquanto músicos tocavam alegremente tambores em cima de barreiras de segurança de metal e vendedores ambulantes enchiam o ar com o cheiro de cebola frita.

Então, sob um balão laranja gigante representando Trump como um bebê de fraldas, os manifestantes marcharam pelo centro de Los Angeles.

Pais carregavam seus filhos, donos de animais carregavam seus cachorros e a multidão que almoçava em um mercado popular ao longo da rota saboreava tacos e donuts, enquanto os manifestantes marchavam cantando e os carros que passavam buzinavam em apoio.

"Não ao falso rei Trump", dizia uma faixa, enquanto os participantes gritavam "Impeachment para Trump!".

As pessoas agitavam bandeiras, a maioria americanas, algumas invertidas em protesto, mas também emblemas do México, El Salvador, Coreia do Sul, Palestina, Califórnia e a bandeira LGBTQIA+.

"Esta não é uma zona de guerra", disse à AFP a manifestante Jennifer Franks, carregando seu filho pequeno nos braços, em frente à Prefeitura no início do dia.

"Não há motivo para os militares serem chamados aqui... Quero que meu filho cresça em um país onde o bom senso prevaleça", afirmou.

© Agence France-Presse