Polícia prende suspeita de ataque a candidato presidencial colombiano

As autoridades prenderam no sábado uma mulher envolvida no ataque a tiros ao pré-candidato presidencial de direita Miguel Uribe, no sul da Colômbia.

Uribe permanece em estado crítico, informou a polícia.

O senador de 39 anos foi baleado três vezes há uma semana, durante um comício com apoiadores em Bogotá. O suposto atirador, um adolescente de 15 anos, e um cúmplice que participou da "logística" do ataque já haviam sido capturados.

Neste sábado, uma fonte policial informou à AFP sobre a prisão, na região de Caquetá, no sul da Amazônia, da mulher suspeita de ligação com o ataque, sem fornecer mais detalhes.

"Ela será transferida para Bogotá nas próximas horas", acrescentou.

Os outros dois detidos, sob forte vigilância em um bunker do Ministério Público, são acusados de homicídio e porte ilegal de arma.