Polícia ainda busca suspeito do assassinato da deputada americana Melissa Hortman

A polícia dos Estados Unidos afirmou neste domingo (15) que continua a busca pelo suspeito do assassinato da deputada democrata de Minnesota, Melissa Hortman. Ela e o marido foram mortos a tiros em casa no sábado. De acordo com o governador do Minnesota, Tim Walz, o crime "parece ter motivação política".





Outro democrata, o senador John Hoffman e a sua esposa também sofreram atentado a tiros na mesma cidade e ficaram gravemente feridos.

A polícia identificou Vance Boelter como principal suspeito dos crimes. De acordo com policiais, ele é "um homem branco de 57 anos".

O chefe do Departamento de Investigação de Minnesota, Drew Evans, afirmou que Vance Boelter está armado e é considerado perigoso. "Ele foi visto pela última vez usando um chapéu de cowboy claro", acrescentou.

A polícia descobriu que a empresa de segurança residencial Praetorian Guards Security Services listou Vance Boelter como diretor de patrulhas de segurança.

Recompensa por informações

O FBI oferece uma recompensa de até US$ 50.000 por informações que possam levar à prisão do suspeito.

Segundo autoridades, o suspeito deixou dentro de seu carro panfletos de protestos contra Donald Trump e, também, a manifestação "Sem Reis", bem como uma lista com políticos eleitos, incluindo Melissa Hortman e John Hoffman.

A segurança foi reforçada para os políticos que estão nesta lista, de acordo com a polícia.

Drew Evans não descartou qualquer possibilidade e afirmou que "é muito cedo para determinar a motivação do crime".

Quem foi Melissa Hortman?

Melissa Hortman integrava a Câmara dos Representantes de Minnesota desde 2004, sempre sendo reeleita a cada dois anos. Representando as cidades de Brooklyn Park e Champlin, a deputada ocupou a presidência desta Câmara de 2019 até 2025.

Formada em ciências políticas, filosofia e direito, com mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School, Melissa Hortman era conhecida pelo ativismo em causas ambientais, direitos das mulheres e controle de armas.

A deputada tinha 55 anos e deixou dois filhos.

A senadora Amy Klobuchar escreveu no X que "Melissa Hortman dedicou sua vida a servir o povo de Minnesota com integridade e compaixão".

As mortes de Melissa Hortman e de seu marido ocorrem em um momento de tensão elevada nos Estados Unidos, com o envio de soldados a Los Angeles para reprimir protestos e manifestações contra o presidente americano Donald Trump, que foram realizadas em diversas cidades do país neste fim de semana.

(Com AFP)