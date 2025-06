PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IRÃ ATAQUE: Israel alerta que Irã pagará um 'preço muito alto' pelas mortes de civis

EUA POLÍTICA PROTESTOS: Trump exibe poder militar dos EUA em meio a protestos

=== ISRAEL IRÃ ATAQUE ===

TEERÃ:

Israel alerta que Irã pagará um 'preço muito alto' pelas mortes de civis

O Irã lançou uma nova onda de mísseis contra Israel neste domingo (15), quando o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, alertou que Teerã "pagará um preço muito alto" após a morte de uma dúzia de civis.

PARIS:

Ataque israelense ao Irã, o enésimo feito do Mossad em território inimigo

Além da operação militar em si, o ataque de Israel ao Irã foi apoiado pelo trabalho meticuloso do Mossad, seu serviço de inteligência estrangeira, que há anos é capaz de se infiltrar no poder da República Islâmica.

BAT YAM:

'Não sobrou nada', israelenses enfrentam os danos do ataque do Irã em casa

Ainda emocionada, Julia Zilbergoltz afirmou neste domingo (15) que "nunca havia estado em uma situação como esta", depois que um míssil iraniano atingiu diretamente sua casa, localizada no centro de Israel.

=== EUA POLÍTICA PROTESTOS ===

WASHINGTON:

Trump exibe poder militar dos EUA em meio a protestos

O presidente americano, Donald Trump, organizou o maior desfile militar dos Estados Unidos em décadas em seu 79º aniversário, enquanto multidões de manifestantes o chamavam de tirano em protestos por todo o país.

LOS ANGELES:

Protestos contra Trump em Los Angeles terminam em caos

Durante horas, milhares de pessoas protestaram pacificamente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Los Angeles, no sábado, com música e balões, mas a polícia interveio repentinamente e o caos se instalou.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Polícia dos EUA busca suspeito do assassinato de congressista estadual

A polícia dos Estados Unidos está à procura, neste domingo (15), do suspeito do assassinato de uma parlamentar estadual democrata em Minnesota e do ferimento grave de outro, em ataques aparentemente com motivação política, de acordo com o governador desse estado do norte.

-- EUROPA

PARIS:

Líderes cristãos querem influenciar na reflexão sobre IA

Os líderes cristãos querem influenciar na reflexão sobre o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), tecnologia que traz grandes esperanças, mas também suscita "graves preocupações éticas".

-- ÁSIA

AHMEDABAD:

Familiares comparecem aos funerais das vítimas do acidente da Air India

Os familiares compareceram, neste domingo (15), aos funerais das vítimas da queda do Boeing 787 da Air India em Ahmedabad, noroeste da Índia, na quinta-feira, que deixou pelo menos 279 mortos, o pior desastre aéreo desde 2014.

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes

- Acompanhamento do GP do Canadá de F1

