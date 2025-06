Para ser feliz você precisa abandonar três hábitos que muita gente tem

De acordo com a psicóloga Maria Tereza Maldonado, autora do livro "Construindo a Felicidade - A Ciência de Ser Feliz Aplicada no Dia a Dia", costumamos ter um conceito errado do que é ser feliz.

"As pessoas acham que felicidade é um estado permanente de euforia, ter uma vida sem problemas. E não é bem assim", ressalta a especialista. "Tem gente que fala: 'Ah, felicidade é fazer o que gosto!'. Digo que isso é uma maneira de buscar prazer, mas não é uma construção a longo prazo da felicidade, pois na vida temos que fazer o que não gostamos também. E vamos deixar de ser felizes por isso?"

Três hábitos para cortar de vez

A felicidade é um hábito que podemos construir e cultivar, diz a psicóloga. Mas já vamos avisando: dá um pouco de trabalho.

1. O primeiro ponto, segundo Maria Tereza, seria evitar manter pensamentos negativos, sem qualidade, que minam o espaço para nos relacionarmos de melhor forma com quem está a nossa volta, do parceiro que amamos, ao chefe ou o vizinho.

2. Ser ingrato por tudo o que temos e conquistamos na vida também nos impede de viver em um estado mais interno de serenidade. "Ter um comportamento oposto [de gratidão] é o que nos dá apoio para que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida —como quando enfrentamos obstáculos, problemas e desafios— passemos pela situação sem fraquejar. Tudo isso são maneiras de ser feliz", garante.

Na nossa vida existem muitas coisas de que não gostamos e pessoas que nos desapontam, por exemplo. Mas, se olharmos para o que a vida sempre nos oferece, percebemos que alguns problemas são justamente a oportunidades de desenvolver o talento para resolver essas questões. Maria Tereza Maldonado, psicóloga

3. Outra coisa que pode contribuir para a infelicidade, segundo Maria Tereza, é a falta de um propósito significativo em nossas vidas. Quando não aplicamos nossos talentos e nossas competências em algo que realmente nos envolve ou em que sejamos bons, é fácil nos sentirmos perdidos e sem direção. Viver de maneira egoísta, sem pensar no bem maior, pode aumentar o vazio interior e nos desconectar dos outros.

Viver tempos difíceis não é desculpa

Segundo a psicóloga, mesmo em épocas difíceis, podemos ativamente conservar determinadas ações e padrões de pensamentos, além de investir na qualidade dos nossos relacionamentos. "Assim, conseguimos construir esse estado da serenidade interior, dessa felicidade básica, para nos fortalecer e enfrentar melhor todos esses desafios que o mundo atual está nos apresentando", diz.

"Vivemos em um mundo muito conturbado, com correntes de ódio se disseminando pela internet, confrontos de pessoas que não aceitam que outras pensem de maneira diferente ou que tenham opiniões opostas as suas", complementa. "Isso vai gerando um índice maior de depressão, ansiedade, mal-estar e de infelicidade também".

*Com informações de reportagem publicada em 25/10/2017.