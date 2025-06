Palmeiras empata com Porto (0-0) na estreia na Copa do Mundo de Clubes

Com atuações excepcionais de seus craques, Estêvão e Rodrigo Mora, Palmeiras e Porto empataram em 0 a 0 na estreia na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, neste domingo (15), em East Rutherford, Nova Jersey.

Os dois jovens talentos do futebol mundial, ambos de 18 anos, brilharam no primeiro tempo do confronto no Metlife Stadium, onde os goleiros Weverton e Cláudio Ramos também se destacaram evitando gols no encerramento da primeira rodada do Grupo A.

Com o empate, os quatro integrantes da chave conquistam um ponto cada, após o Inter Miami, de Lionel Messi, e o egípcio Al Ahly, também terem empatado sem gols no sábado, em Miami, na partida de abertura do renovado torneio da Fifa.

O clube paulista volta à briga na quinta-feira, quando enfrenta o time do norte da África novamente na casa do New York Giants, do futebol americano, enquanto os portugueses vão jogar Messi e companhia no mesmo dia, em Atlanta.

A expectativa em East Rutherford, onde ameaçou chover durante todo o jogo, girava em torno de dois fatores: o duelo entre dois dos jogadores mais promissores do futebol e a potencial capacidade do Palmeiras, um dos protagonistas da América do Sul nos últimos cinco anos, de fazer frente a um adversário europeu.

- Duelo de jovens talentos -

O brasileiro Estêvão e o português Rodrigo Mora não decepcionaram os milhares de espectadores, a grande maioria vestida de verde e branco.

O craque do Verdão, que se juntará ao Chelsea após o torneio, percorreu toda a linha de ataque, buscando trocar passes e desequilibrar com sua explosão e técnica.

Mas ele se mostrou realmente perigoso minutos após o pontapé inicial (5') e no final do primeiro tempo (41'), com dois chutes de pé esquerdo que colocaram em apuros o goleiro Cláudio Ramos, titular após a lesão de Diogo Costa.

No Porto, Mora usou sua velocidade e categoria pela esquerda. Ele teve a chance de marcar aos 13 minutos, após Aníbal Moreno perder a bola, mas seu chute foi para fora rente à trave direita de Weverton, que já havia sido testado pelos 'Dragões' no primeiro minuto por meio de João Mário.

O goleiro brasileiro também afastou o perigo numa cabeçada de Martim Fernandes (17') e num chute de curta distância de Samu (31').

- Goleiros sólidos -

Depois das duas ações portuguesas, o Palmeiras esteve muito perto de comemorar o décimo quinto gol na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, após o Bayern de Munique massacrar o Auckland City com um 10 a 0 e a goleada do PSG por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

Em uma sequência de três jogadas de quase gol (45'+2), Vitor Roque, Estêvão e Richard Ríos forçaram uma defesa em dois tempos de Ramos e uma intervenção do zagueiro para impedir que a bola cruzasse a linha do gol.

A troca frenética de ataques entre duas equipes de nível técnico muito semelhante continuou na volta dos vestiários, com os portugueses, após uma temporada 2024-25 fraca, levando perigo para Weverton novamente no início do segundo tempo, num chute cruzado de Fábio Vieira.

O jogo, assim como a temperatura em East Rutherford, foi caindo gradualmente até que o reserva Allan, que entrou no lugar de Estêvão nos últimos 25 minutos, fez Ramos se esticar com um chute rasteiro de pé esquerdo (71').

A bola, não importava quem a chutasse, se recusava a entrar.

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez (cap), Murilo - Felipe Anderson (Paulinho 65'), Richard Ríos (Lucas Evangelista 87'), Aníbal Moreno, Joaquín Piquerez - Estêvão (Allan 65'), Vitor Roque (José Manuel López 77'), Maurício (Raphael Veiga 65'). Técnico: Abel Ferreira.

Porto: Cláudio Ramos - Martim Fernandes, Zé Pedro, Iván Marcano (cap) - João Mário (Nehuén Pérez 78), Alan Varela (Tomas Perez 82'), Gabriel Veiga (Pepê 67'), Francisco Moura - Fábio Vieira (André Franco 82'), Samu, Rodrigo Mora (Eustáquio 78'). Técnico: Martín Anselmi.

