'Fez diferença gritante': este óleo promete combater cravos e espinhas

Cravos e espinhas vivem tirando a paz da sua pele? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode entrar na sua rotina de skincare: o óleo antiacne facial da Sallve.

Segundo a empresa, ele tem fórmula com óleos vegetais, melaleuca e ácido salicílico. Esse combo promete ajudar na prevenção e no tratamento de cravos e espinhas.

O que diz a Sallve sobre o óleo?

Promete agir na prevenção e tratamento da acne;

Leve e com rápida absorção;

Reequilibra a oleosidade da pele;

Também hidrata e fortalece a barreira de proteção da pele;

Previne de cravos e espinhas, além de minimizar os poros dilatados;

Reduz a vermelhidão da acne e ajuda a suavizar cicatrizes e manchas;

Fórmula possui melaleuca, ácido salicílico e óleo de jojoba, semente de girassol, da castanha de argan e outros óleos vegetais;

Recomendado para todos os tipos de pele.

O que diz quem usou?

Na Amazon, esse óleo antiacne tem 1.033 avaliações, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios de quem comprou o produto consistem na redução de marcas e inflamações causadas pela acne, além de deixar a pele com aspecto limpo e menos oleoso.

Eu tenho a pele sensível e acneica, que é uma péssima combinação. Pensei que não iria achar um sérum antiacne que não fizesse minha pele descascar, mas achei esse. Como ele tem vários óleos na composição, o que faz ele não deixar aquele aspecto seco, mas saudável. E diminui de forma visível as marcas de acne e ainda aqueles comedões. Em relação aos cravos, não observei nenhuma mudança. Ana Luiza

Eu amei esse óleo. Foi o primeiro que fez uma diferença gritante no meu rosto. Em menos de uma semana, ele secou todas as feridas das espinhas no meu rosto. Diminuiu muito a minha inflamação. E eu amei que, apesar de ser óleo, ele não deixa minha pele ressecada. Fernanda

Realmente funciona. Seca as espinhas e desde que comecei a usar, tenho tido muito poucas no rosto. Olga L.

Nunca pensei que um óleo pudesse ser bom para pele oleosa, mas esse é. Ele trata a acne e as marcas antigas, mas é preciso ter paciência porque demora um pouco. Usando todos os dias durante alguns meses, a pele fica limpa e a oleosidade é reduzida. Ele não serve se seu objetivo for secar espinhas inflamadas rapidamente, mas vai melhorando no decorrer dos dias. Indico fortemente. Pérola

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticam a oleosidade do produto, além de resultados pouco satisfatórios contra a acne. Confira alguns dos comentários:

Não mudou muita coisa na acne inflamatória, mas sinto que ajudou com os poros e os cravos do nariz. Tem uma fragrância meio enjoativa. Não usaria novamente. Nathan Sammis

O resultado no rosto foi satisfatório. No entanto, a pele dos meus dedos ficou irritada. Só passo com algodão agora pra não ter tanto contato. (...) Mariana

Eu tenho pele acneica e estava procurando algo para tratar durante o dia, já que a noite uso ácido. E achei que esse óleo seria um bom pedido, porém apesar do nome óleo, achei que ele absorveria melhor na pele, principalmente pelas avaliações positivas e por dizer que é toque seco, porém a minha pele fica bem oleosa e, por isso, acabo nem usando mais. Victória

A pele fica um brinco, mas senti que outros cremes para a prevenção de acne se saíram melhor do que esse, que é muito oleoso, inclusive. Maria Julia Cavalcanti Lopes

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.