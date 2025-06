Novo técnico Gennaro Gattuso tem missão de levar Itália à Copa de 2026

Com dificuldades para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, a seleção italiana deposita sua confiança no campeão mundial de 2006 Gennaro Gattuso para evitar o vexame de ficar de fora do maior torneio de futebol do planeta pela terceira vez consecutiva.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou neste domingo (15) que Gattuso assumirá o cargo de técnico da 'Azzurra', substituindo Luciano Spalletti, demitido após a derrota por 3 a 0 para a Noruega em 6 de junho, resultado que complicou a classificação para a Copa de 2026.

"Ele é um símbolo do futebol italiano. A camisa azul é como uma segunda pele para ele. Seu profissionalismo e experiência serão essenciais", afirmou a FIGC em seu comunicado em que anunciou Gattuso, de 47 anos, integrante da seleção que conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha.

"Ele está ciente da importância do objetivo que queremos alcançar. Quero agradecer a ele por sua total disposição em aceitar este desafio", acrescentou o presidente da FIGC, Gabiele Gravina.

- Temperamento explosivo -

Conhecido por seu temperamento explosivo, Gattuso assumiu o cargo após outros grandes nomes do futebol mundial, como Claudio Ranieri (73) e Stefano Pioli (59), mais experientes, recusarem o convite.

Gattuso (73 jogos pela seleção, um gol marcado) tem a tarefa de classificar a Itália, tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006) e bicampeã europeia (1968 e 2020), para sua primeira Copa do Mundo desde o torneio disputado no Brasil em 2014.

A 'Nazionale' foi a grande ausente nas Copas da Rússia-2018 e do Catar-2022, onde não conseguiu garantir vaga após ser eliminada nos playoffs europeus.

A Itália teve um início ruim nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, perdendo por 3 a 0 para a Noruega em Oslo.

Depois dessa dura derrota, Spalletti anunciou sua saída do cargo após a partida seguinte, contra a Moldávia, em que a Itália conseguiu se recuperar um pouco, vencendo por 2 a 0.

Após duas de suas oito partidas da fase de grupos das Eliminatórias, a Itália está em terceiro lugar, com três pontos, nove atrás da Noruega (e uma desvantagem de 11 gols em relação aos nórdicos, seus principas concorrentes pela liderança e a vaga direta no Mundial.

Os noruegueses, no entanto, jogaram duas partidas a mais que os italianos.

Gattuso vai estrear no dia 5 de setembro, contra a Estônia.

Spalletti assumiu o comando da seleção italiana em agosto de 2023, após a saída inesperada de Roberto Mancini que foi trabalhar no futebol saudita.

- Carreira discreta como treinador -

Seu histórico foi de apenas 12 vitórias em 24 partidas (50%), com seis empates e seis derrotas. Apenas Cesare Prandelli, que ocupou o cargo de 2010 a 2014 (41,07%), teve um desempenho pior como técnico da 'Nazionale' neste século.

Gattuso brilhou particularmente como um jogador incansável e hipermotivado no Milan, seu clube de 1999 a 2012. Com esse time, ele conquistou dois títulos do Campeonato Italiano e duas Ligas dos Campeões.

Sua carreira como técnico, no entanto, não atingiu tais patamares até agora.

Ele conquistou apenas um título como técnico, erguendo a Copa da Itália pelo Napoli em 2020.

Gattuso também treinou o Milan (2017-2019), o Valencia (2019-2021) e o Olympique de Marselha (2023-2024), sem deixar uma marca significativa.

Na última temporada, ele comandou o croata Hadjik Split.

jr/bdu/mcd/es/aam

© Agence France-Presse