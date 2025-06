Netanyahu diz que mudança de regime no Irã pode ser resultado dos ataques de Israel

Por Michael Martina e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - A mudança de regime no Irã pode ser resultado dos ataques militares de Israel ao país, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo à Fox News, afirmando que Israel fará o que for necessário para eliminar a "ameaça existencial" representada por Teerã.

Israel lançou a "Operação Leão em Ascensão" com um ataque surpresa que eliminou o alto escalão do comando militar do Irã e danificou instalações nucleares, afirmando que a investida seguirá aumentando nos próximos dias. O Irã prometeu "abrir os portões do inferno" em retaliação.

O Exército de Israel disse que o objetivo atual da campanha não é uma mudança de regime, mas o desmantelamento dos programas nucleares e de mísseis balísticos do Irã.

Questionado por Bret Baier, da Fox, no seu programa "Special Report", se a mudança de regime fazia parte do esforço militar de Israel, Netanyahu disse: "Certamente pode ser o resultado, porque o regime iraniano está muito enfraquecido."

"Estamos preparados para fazer o que for necessário para alcançar nosso objetivo duplo, eliminar (...) duas ameaças existenciais -- a ameaça nuclear e a ameaça dos mísseis balísticos", disse Netanyahu, em uma de suas primeiras entrevistas desde o início dos ataques.

"Agimos -- para nos salvar, mas também, creio eu, não apenas para nos proteger, mas para proteger o mundo desse regime incendiário. Não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha as armas mais perigosas do mundo", disse ele.

Israel tem dito que sua operação pode durar semanas, e Netanyahu tem incentivado abertamente o povo iraniano a se levantar contra seus governantes clericais islâmicos.