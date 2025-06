Ministras homenageiam Bira Presidente: 'símbolo de resistência cultural'

As ministras Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial) prestaram homenagens ao sambista Bira Presidente, morto na noite de ontem, aos 88 anos.

O que aconteceu

"Um dos grandes mestres do samba", lamentou Margareth, em suas redes sociais. "Fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, Bira foi símbolo de resistência cultural, alegria e brasilidade, tocando o coração de muita gente."

Lamento profundamente a partida de Bira Presidente, um dos grandes mestres do samba. Fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, Bira foi símbolo de resistência cultural, alegria e brasilidade, tocando o coração de muita gente.



Minha solidariedade à família e aos amigos. pic.twitter.com/HPsJoCG0kr -- Margareth Menezes (@MargarethMnzs) June 15, 2025

O sambista morreu no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer. Ele estava internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, e enfrentava um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado emitido no início desta semana.

"Bira deixa um legado imensurável!", publicou Anielle. "O samba chora e todos nós também. Descanse em paz e meus sentimentos a todos os familiares."

Com muita tristeza recebo a notícia de que Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, fez sua passagem. Fundador do Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, Bira deixa um legado imensurável!



O samba chora e todos nós também. Descanse em paz e meus sentimentos a… pic.twitter.com/mJULtuh19w -- Anielle Franco (@aniellefranco) June 15, 2025

Bira foi fundador do tradicional bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. "Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", postou o bloco carioca no Instagram.