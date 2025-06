Chefe da inteligência e mais dois oficiais iranianos são mortos em ataques

Do UOL, em São Paulo

O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã e outros dois oficiais da organização morreram neste domingo (15) em um bombardeio israelense, segundo informações da agência de notícias iraniana Irna.

A organização é uma das mais poderosas e temidas do país. Com isso, as mortes de oficiais da organização chegam a onze. Mais cedo, a organização havia confirmado a morte de outros oito oficiais.

O que aconteceu

Chefe de inteligência e outros dois generais morreram em bombardeio neste domingo. Os mortos são Mohammad Kazemi (chefe de inteligência) Hassan Mohaghegh e Mohsen Bagheri. Em comunicado, a Guarda disse que os oficiais "foram assassinados e tombaram como mártires".

Mais cedo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia sugerido que o chefe da inteligência iraniana havia sido morto no ataque. Netanyahu disse ainda em entrevista à Fox News, que exército israelense destruiu a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã.

Outros oficiais mortos

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou mais cedo a morte de oito oficiais durante ataque na sexta-feira. Dentre eles estavam o chefe general, Amir Ali Hajizadeh. Os outros sete mortos integravam a Força Aeroespacial. São eles: Mahmoud Bagheri, Davoud Sheikhian, Mohammad Bagher Taherpour, Mansour Safarpour, Masoud Tayeb, Khosrow Hassani, Javad Jursara e Mohammad Aghajafari.

Na sexta-feira, o Irã havia informado que ''vários comandantes'' de alto escalão e seis cientistas nucleares haviam sido mortos. Eles morreram em ataque de Israel, que tinha como alvo instalações nucleares para impedir que Teerã desenvolva uma arma atômica.

Israel disse que os oito foram mortos enquanto se reuniam em um quartel-general subterrâneo. ''Como parte dos bombardeios iniciais, caças do exército atacaram o centro de comando onde estavam o comandante da Força Aérea [da Guarda], Amir Ali Hajizadeh, e outros funcionários de alto escalão'', falou o Ministério da Defesa israelense ainda na sexta.

Conflito

Israel e Irã lançaram novos ataques aéreos na tarde deste domingo. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do Irã.

"A força aérea lançou uma onda de bombardeios contra dezenas de alvos de mísseis terra-terra no oeste do Irã", afirmou o Exército em um comunicado.

O exército israelense anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram neste no norte, centro e em parte do sul de Israel, após o Exército o anúncio das autoridades israelenses.

Outros ataques já haviam ocorrido na madrugada. Jatos israelenses bombardearam Teerã e atingiram reservatórios de combustível. Já o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel, alguns dos quais conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.

Chegou a 80 o total de mortos no Irã e a 14 as vítimas em Israel. A guerra começou na última sexta-feira (13), quando Israel atacou o país persa e seguem neste domingo, com ataques em Teerã, Jerusalém e Tel-Aviv.