Turismo descontrolado é alvo de protestos em Portugal, Itália e Espanha

Manifestantes europeus marcaram para este domingo (15) manifestações contra o turismo em cidades de Portugal, Itália e Espanha.

O que aconteceu

As manifestações ocorrem perto do verão no hemisfério norte. É nessa época do ano que o número de visitantes no continente aumenta muito. A expectativa é de que o turismo cresça 11% este ano na Europa, gerando US$ 838 bilhões, ou R$ 4,6 trilhões em valores de hoje.

Protestos na Itália ocorreram em ao menos cinco cidades. Gênova, Nápoles, Palermo e Milão registraram protestos. Em Veneza, os moradores pedem que não saíam do papel dois hotéis com 1.500 novos leitos, informou reportagem da Reuters. E abril, italianos já haviam saído às ruas.

Em Portugal, um protesto está marcado para o fim do dia.

Mas é em Barcelona que as manifestações ganham corpo. "Suas férias, minha miséria", gritaram hoje os cerca de 600 manifestantes que empunharam cartazes com mensagens como "o turismo de massa mata a cidade" e "a ganância deles nos traz a ruína". A cidade de 1,6 milhão de habitantes recebeu 26 milhões de turistas só em 2024.

Os três países formam da aliança SET, ou "Europa do Sul contra o Superturismo" na tradução da sigla em português. De acordo com o grupo, o "turismo descontrolado" estava aumentando os preços dos imóveis, expulsando os moradores de seus bairros.

Uma manifestante discorda do argumento de que o turismo gera emprego. "Estou muito cansada de ser um incômodo na minha própria cidade", afirmou à Reuters Eva Vilaseca, 38. "A solução é propor uma redução radical no número de turistas em Barcelona e apostar em outro modelo econômico que traga prosperidade à cidade."

Outras regiões da Espanha também registraram manifestações. Palma de Maiorca, Málaga, San Sebastián, Ibiza e Granada estão entre elas.

*Com Agências