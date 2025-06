Cozinheiro que sobreviveu ainda procura por mãe e filha atingidas por avião

O cozinheiro do refeitório atingido pelo avião que caiu em Ahmedabad, na Índia, espera por um ''segundo milagre'' para encontrar a mãe e a filha que estão desaparecidas desde o dia do acidente, na quinta-feira (12). Pelo menos 279 pessoas morreram —é a catástrofe aérea mais fatal do mundo desde 2014.

O que aconteceu

Ravi Thakor e a família trabalham na cozinha do alojamento universitário. A aeronave perdeu altitude depois de um minuto de voo, caiu e atingiu o local onde estavam entre 60 e 80 alunos na hora do almoço. Um incêndio começou em seguida no prédio.

Parte das pessoas conseguiu fugir, outras precisaram ser retiradas de dentro dos dormitórios e há ainda as que ficaram presas. Cerca de 50 vítimas que estavam na hospedaria - entre estudantes e parentes - foram hospitalizadas. O alojamento abrigava alunos de medicina e ficava perto do Hospital Civil da cidade.

A mãe de Ravi e a filha de 2 anos não foram mais vistas. Cerca de 30 minutos antes do avião da Air India cair, o cozinheiro e sua esposa saíram do refeitório para entregar marmitas, deixando para trás as duas familiares. A menina havia acabado de ser colocada para dormir em uma cadeira de balanço pela avó, que preparava as refeições no momento.

Ravi ouviu um estrondo e pensou que fosse a explosão de um cilindro de gás. No entanto, logo percebeu que o prédio estava em chamas, relatou à Reuters.

Uma policial em frente aos destroços do avião que atingiu refeitório Imagem: Adnan Abidi / Reuters

Há quatro dias, ele procura a mãe e a filha em hospitais e em necrotérios. O homem e sua companheira deram amostras de seu DNA às autoridades da rede de saúde, mas ainda não souberam se alguma correspondência foi encontrada entre os falecidos.

Ele disse esperar pelo que chama de ''segundo milagre'', após um homem sair vivo do avião. ''Sabemos que as chances de encontrá-los vivos são pequenas, mas não perdemos a esperança. Se um dos passageiros do avião sobreviveu ao acidente, poderia haver um segundo milagre para minha mãe e minha filha estarem seguras'', contou.

Queda logo após decolagem

Um novo boletim de ontem diz que pelo menos 279 pessoas morreram. Dos mortos, 241 são de passageiros e tripulantes do avião, e os outros de vítimas que estavam no solo.

A aeronave partiu de Ahmedabad às 13h38 (horário local; 05h08 em Brasília) e ia para Londres. Eram 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A caixa-preta da aeronave foi recuperada na sexta-feira. O equipamento grava os dados do voo e deve revelar o que aconteceu tempo antes do acidente.

*Com informações da Reuters