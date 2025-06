Macron desembarca na Groenlândia e reafirma posicionamento da UE

O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou à Groenlândia neste domingo (15) para uma rápida visita oficial. A viagem visa reafirmar o apoio da Europa ao território autônomo da Dinamarca, num momento que o presidente Donald Trump ameaça anexá-lo aos Estados Unidos devido à riqueza mineral e localização estratégica.





No aeroporto, algumas horas antes de viajar para o Canadá, onde vai participar da abertura da cúpula do G7, o presidente Emmanuel Macron reafirmou a solidariedade da França com a Groenlândia e a Dinamarca.

"Estar aqui é uma grande honra que me foi concedida pelo primeiro-ministro da Groenlândia e pela primeira-ministra da Dinamarca. Estou ao lado deles para ver todos os desafios e, também, expressar a solidariedade da França e da União Europeia pela soberania e integridade territorial da Groenlândia", declarou o presidente à correspondente especial da RFI em Nuuk, Murielle Paradon.

Questionado sobre as repetidas declarações do presidente americano sobre o desejo de adquirir a Groenlândia, Emmanuel Macron expressou sua discordância com Donald Trump. "Não acho que seja isso que se faça entre aliados", afirmou.

"É importante que haja um compromisso da Dinamarca e dos europeus em relação a este território, que apresenta desafios estratégicos muito importantes e cuja integridade territorial deve ser respeitada."

"Testemunho concreto da unidade europeia"

Nesta visita, Emmanuel Macron está acompanhado do primeiro-ministro groenlandês, Jens-Frederik Nielsen, e da primeira-ministra dinamarquesa. Mette Frederiksen disse que esta visita é um "testemunho concreto da unidade europeia".

A população de cerca de 57.000 habitantes, na sua maioria inuítes, rejeita qualquer possibilidade de se tornar americana. A Dinamarca também insiste que a Groenlândia "não está à venda".

Guerra entre Israel e Irã

Emmanuel Macron reiterou o seu apelo "pelo apaziguamento e pela retomada das discussões". O líder da França confidenciou que "ontem pude falar com o presidente do Irã e pedi que as discussões fossem retomadas o mais rápido possível. Foi isso que também defendi na minha conversa com o presidente Trump, que compartilha essa mesma visão".

Emmanuel Macron afirmou que "em algumas horas, teremos a oportunidade de retornar a esse assunto com os líderes do G7. Espero que as próximas horas restaurem a calma e um caminho para o debate, a fim de evitar qualquer escalada na aquisição de capacidade nuclear pelo Irã e, acima de tudo, para evitar qualquer surto na região".