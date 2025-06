Israel e Irã bombardeiam um ao outro; Trump diz que pode acabar "facilmente" com conflito

Por Maayan Lubell e Parisa Hafezi

JERUSALÉM/DUBAI (Reuters) - Israel e Irã trocaram novos ataques durante a noite de sábado até domingo, matando dezenas de pessoas e aumentando o temor de um conflito mais amplo, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra poderia ser encerrada facilmente, ao mesmo tempo em que alertou Teerã para não atacar alvos norte-americanos.

Equipes de resgate israelenses vasculharam os escombros de prédios residenciais destruídos por mísseis iranianos, usando cães farejadores e escavadeiras pesadas para procurar sobreviventes após ao menos 10 pessoas, incluindo crianças, serem mortas, elevando o total de mortos em dois dias para 13.

Sirenes soaram por Israel após as 16h deste domingo, no horário local, no primeiro alerta desse tipo à luz do dia, e novas explosões puderam ser ouvidas em Tel Aviv.

No Irã, imagens da capital mostram o céu noturno iluminado por um enorme incêndio em um depósito de combustível após Israel iniciar ataques contra o setor de petróleo e gás do Irã -- aumentando os riscos para a economia global e o funcionamento do Estado iraniano.

O Irã não divulgou um número total de mortos, mas informou que 78 pessoas foram mortas na sexta-feira e muitas outras morreram desde então, incluindo em um único ataque que matou 60 pessoas no sábado, metade delas crianças, em um prédio de 14 andares que foi completamente destruído em Teerã.

Israel lançou a "Operação Leão em Ascensão" com um ataque surpresa na manhã de sexta-feira que eliminou o alto escalão do comando militar do Irã e danificou suas instalações nucleares, afirmando que a campanha continuará a escalar nos próximos dias. O Irã prometeu "abrir os portões do inferno" em retaliação.

O Exército israelense alertou os iranianos que vivem perto de instalações militares a se retirarem.

"O Irã pagará um preço alto pelo assassinato de civis, mulheres e crianças", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de uma sacada com vista para apartamentos destruídos na cidade de Bat Yam, onde seis pessoas foram mortas.

Uma autoridade disse que Israel ainda tem uma longa lista de alvos no Irã e se recusou a dizer por quanto tempo a ofensiva continuará. Os alvos atingidos no sábado à noite incluíram duas instalações de combustível de "uso duplo" que apoiam operações militares e nucleares, segundo a autoridade.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse que as respostas do Irã se tornarão "mais decisivas e severas" se as ações hostis de Israel continuarem.

TRUMP ADVERTE O IRÃ A NÃO ATACAR

Céus israelenses foram riscados por rajadas de mísseis iranianos e foguetes interceptadores israelenses. Cerca de 22 dos 270 mísseis balísticos disparados pelo Irã nas últimas duas noites conseguiram atravessar o escudo antimísseis de Israel, segundo autoridades israelenses.

Com o aumento das preocupações sobre uma conflagração regional e a disparada nos preços do petróleo, Trump saudou a ofensiva israelense e negou alegações iranianas de que os EUA tiveram participação nela. Ele advertiu Teerã a não ampliar sua retaliação para incluir alvos norte-americanos.

"Se formos atacados de qualquer forma, maneira ou tipo pelo Irã, toda a força e poder das Forças Armadas dos EUA cairão sobre vocês a níveis nunca antes vistos", afirmou em uma mensagem no Truth Social. "No entanto, podemos facilmente conseguir um acordo entre o Irã e Israel e acabar com esse conflito sangrento."

Mais cedo neste domingo, Trump afirmou que as partes terão paz "em breve", acrescentando que muitas reuniões não especificadas estavam ocorrendo.

A mais recente rodada de negociações nucleares entre Irã e EUA, marcada para este domingo, foi cancelada após Teerã afirmar que não negociaria enquanto estivesse sob ataque israelense.

(Reportagem da Reuters)