O Exército israelense anunciou, neste domingo (15), que começou a atacar "dezenas" de instalações de mísseis terra-terra no oeste do Irã, no terceiro dia de fogo cruzado entre Israel e a República Islâmica.

"A força aérea lançou uma onda de bombardeios contra dezenas de alvos de mísseis terra-terra no oeste do Irã", afirmou o Exército em um comunicado.

bfi/mj/pc/es/aa

© Agence France-Presse