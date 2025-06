Irã diz que usará mesquitas, estações de metrô e escolas como refúgios contra ataques israelenses

Mesquitas, estações de metrô e escolas servirão de abrigo para a população iraniana contra os ataques israelenses a partir da noite deste domingo (15), disse a porta-voz do governo.

"As mesquitas são um dos abrigos para a população, e o metrô estará aberto a partir desta noite", disse Fatemeh Mohajerani à televisão estatal, acrescentando que as escolas também são "um lugar seguro" para se refugiar. No entanto, ela não especificou se este anúncio se referia apenas a Teerã ou também a outras cidades do país.

